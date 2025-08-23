沖縄尚学が県勢2校目の夏制覇

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利。県勢としては2010年の興南以来15年ぶりの夏の甲子園制覇を果たした。試合終了直後、中継映像が捉えた両校エースの“やり取り”が「泣ける」とファンの涙を誘った。

沖縄尚学のエースは2年生の末吉良丞投手、対する日大三は近藤優樹投手（3年）が背番号「1」を背負っている。決勝のこの日はともに先発はせず、末吉は8回2死から、近藤は6回からマウンドに上がった。

末吉は9回、2人の走者を背負ったものの、併殺に打ち取って凌ぎ、悲願の頂点に立った。一方で近藤は空を見上げ、悔しさを爆発させたが、その時だった。両校ナインが整列して健闘を讃え合うと、末吉と近藤は抱擁してお互いを労っていた。

エース同士が見せた“感動の光景”に「両エースが称えあってたの良かった」「末吉くんと近藤くんの抱擁 泣ける」「最後近藤くんと抱き合うのも高校野球の良さが詰め込まれた名シーンすぎる」「近藤くんと末吉くん、最後に言葉を交わしてた」「近藤と末吉がお互いを称え合ってました」などとファンの涙腺も緩んだようだ。（Full-Count編集部）