この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル」で、外科医の佐藤典宏氏が「『運動』が抗がん剤より効くって本当？」というテーマで、がん治療における運動の重要性について最新の研究データを基に解説している。



これまでも、がん患者が運動することで再発や死亡リスクが低下するというデータは存在したが、その多くは「運動している人は元々元気だからでは？」という疑問を払拭できない観察研究だった。しかし、佐藤氏が今回紹介したのは、その因果関係を科学的に証明した画期的な研究結果だ。



この研究は、大腸がん手術後の患者を「計画的な運動プログラムを3年間行うグループ」と「行わないグループ」にランダムに分け、その後の経過を比較したもの。その結果、運動を計画的に行ったグループでは、がんの再発や死亡率が28%減少し、全体の死亡リスクも37%も低下するという驚くべきデータが示された。



この結果について佐藤氏は、「一部の抗がん剤の効果に匹敵する、あるいはそれを凌駕するほどの効果」と評価。「運動が一部の抗がん剤よりも効くと言っても言い過ぎではない」と、そのインパクトの大きさを語った。研究論文のタイトルにも「Movement is Medicine（体を動かすことが治療になる）」という言葉が使われており、運動がもはや単なる健康法ではなく、医療行為として確立されつつあることがうかがえる。



佐藤氏は、「将来的には手術、薬物療法、放射線治療に次ぐ“第4の治療”として『運動療法』を推奨する流れになるかもしれません」と今後の展望を示した。がん治療の新たな選択肢として、運動の価値が再認識されるきっかけとなりそうだ。