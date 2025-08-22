「どうせ、中井さんの傀儡じゃないの？」

球界ではこんな声が少なくない。

野球部員による複数の部内暴力が発覚した広陵高校（広島）は昨21日、中井哲之監督（63）、中井惇一部長（30）が同日付で交代すると発表。新監督にはOBでコーチの松本健吾氏（34）が就任する。

「松本コーチは中井監督の教え子。学校の理事、副校長職は続投する恩師の顔色をうかがいながらの指導にならざるを得ない。広陵では、部内暴力を受けた部員の保護者がSNSで告発したことを契機に、過去の被害者らも次々に告発した。中井監督が1990年に就任して以降、こうした部内暴力が常態化していた可能性は高い。本気で野球部を解体、刷新するというなら、中井監督の息がかかっていない広陵OB以外の人材から後任監督を選ぶべきです」（地元球界関係者）

広陵野球部のような体制や指導手法はもはや、時代遅れと言わざるを得ない。

「今夏、甲子園に出場した広陵の野球部員は、自身の携帯電話を寮に置いて大阪の宿舎に向かった。野球に専念するためといえば聞こえはいいが、外部との通信を遮断され、過剰なストレスを抱えるような状況だった。今年1月、2年生部員から暴力を受けた1年生部員は、禁止されていたカップ麺を食べたことが発端になったが、野球部が一方的に禁止事項を設けても、部員が禁止の理由に納得していなければ、どうしたって違反は起きる。物事の善しあしの本質を理解しないまま白か黒かの二択だけで選択を強いる手法では、想像力、思考力は磨かれないばかりか、不満が鬱積する。これを解消するために、下級生や同級生への暴力に発展するケースが少なくないのです」（アマ球界に詳しいスポーツライター）

今回の広陵の騒動は氷山の一角に過ぎない、とみる向きがある。全国には、広陵と似た環境にある強豪校が少なくないからだ。

広陵の部内暴力は野球部寮で起きた。学校が公表した加害者は「2年生部員4人」としているが、被害者の保護者は「当初の学校側からの報告では、関わったのは9人。本当は11人です」とし、「虚偽報告」と指摘した。

広陵野球部の寮は学校の敷地内にある。つまり、部内暴力は外部との接触が遮断された“密室”で行われたことになる。そうした環境が、事実の隠蔽、矮小化の温床になっているのだ。

敷地内に寮の密室

「寮が学校の敷地内にある強豪校は、いくつかあります。代表的なのは、大阪桐蔭、明徳義塾（高知）、浦和学院（埼玉）あたり。今夏甲子園で決勝進出した日大三（東京）のような成功例はあるものの、部員は24時間、学校や部の監視下に置かれている。ただでさえ息が詰まるうえ、たとえば大阪桐蔭では、携帯、スマホの使用が禁止されているうえ、1年生部員は入部から数カ月、よほどの事情がない限り、親との連絡さえできないと聞きました。食トレと称して指導者の監視のもと、大量の食事を取らせるケースもある。昨今の中学生は、自由度を重視する傾向がある。丸刈り頭や高圧的な指導を嫌うのはもちろん、何かと制約が多い高校は敬遠されがち。そうした事情もあって、東海大相模（神奈川）などは寮を学校の敷地内から外に移転したほどです」（前出のスポーツライター）

かつて絶対的な強さを誇った大阪桐蔭も、近年は生徒集めに苦戦しているという。

「他校に決まっている中学生を強引に勧誘する手法に限界が来ているのは確かです」とは、さる中学野球関係者だ。

「横浜（神奈川）、健大高崎（群馬）などが人気を集める一方、中学のボーイズ、シニアなどの指導者の間で、大阪桐蔭の指導力、育成力が疑問視されているのは確か。2018年に春夏連覇を達成し、鳴り物入りでプロ入りした根尾昂をはじめ、近年は大阪桐蔭出身のプロ野球選手が軒並み苦戦している。19年に明徳義塾中から“強奪”した関戸康介投手は、最速154キロを誇り、プロ入りが確実視されていたものの、故障や不振に悩み、3年時は夏の大阪大会で一度も登板できなかった。20年に入学した千葉・京葉ボーイズ出身の海老根優大外野手も、中学時代は日本代表の常連だったが、レギュラーを掴んだのは3年夏。高卒プロ入りを希望していたが、22年ドラフトでは指名漏れの憂き目に遭った。現在は、社会人のSUBARUに所属しているが、目立った成績を残せていない。関東地方のボーイズ、シニアの指導者からは、『あの海老根でさえ育てられない学校』との声が聞こえてきます」

今回の広陵の部内暴力問題を契機に、旧態依然の強豪校が岐路に立たされているのは確かだ。