◆春季高校野球関東大会▽決勝横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）２２年以来となる春の関東制覇を狙っていた浦和学院は横浜に敗れ４年ぶりの優勝を逃した。初回先頭。横浜・小野舜友（３年）に先発の日高創太（３年）が先頭打者弾を浴び、洗礼を受けた。森大監督（３５）は「一番はやっぱり選手たちが横浜の雰囲気にのまれたこと。初回先頭弾のその前の応援から」と試合開始前から相手のペースだったと明かし、