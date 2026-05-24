◆春季高校野球近畿大会▽１回戦報徳学園（兵庫１位）３―１龍谷大平安（京都１位）（２４日・わかさスタジアム京都）報徳学園のエース左腕・沢田悠佑（３年）が龍谷大平安打線を６安打１失点に抑え完投勝利を挙げた。「めちゃくちゃ緊張したけれど、１、２回と３者凡退に抑え、バッターにもいいリズムを作れたと思う。真っすぐが良かったです」と沢田。大角健二監督（４５）も「（今までは）どこかで崩れることもあったけ