まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応

「説教は禁物」話を聞くことの本当の意味

うつ病の人が最もつらく感じるのは、家族から無関心でいられることです。だからこそ、そばに寄り添う姿勢は非常に重要になります。そこで意識したいのが、「１日１回５分でよいので、家族が話を聞いてあげる」という時間です。ただし、ここでのポイントは「必ず聞くことに専念して、自分の考えばかり話すことは絶対にやめてください」という点です。良かれと思ってのアドバイスが、いつの間にか本人を追い詰める「説教」になってしまうのは、最も避けたいケースなのです。

「何もできない」本人を追い詰める善意の無理強い

ネットの「うまい話」には要注意

【ECHOES連載企画】その不調、甘えじゃない。うつ病のサイン・家族のNGワード・似た病気まで、専門家と学ぶ心の守り方



第4回 似ているけれど違う うつ病と間違えやすい心の病の見分け方（9月18日公開予定）
第1回 おしゃれだった人が「きれいにする意味すら分からない」うつ病になった人が見せる行動の変化
第2回 「理性のブレーキが効かなくなる」失恋の苦しみを酒で紛らわす人が陥るうつ病の罠
第4回 似ているけれど違う うつ病と間違えやすい心の病の見分け方（9月18日公開予定）