J2のジュビロ磐田は、所属するジョルディ・クルークスが横浜F・マリノスへ完全移籍することを発表した。



クルークスは磐田の公式サイトを通じてコメント。「ジュビロ磐田に関わる全ての皆さんへ。去年の夏に磐田に来てから、短い時間だったけど、ここで過ごした日々は一生忘れません。クラブ、仲間、そして皆さんはまるで家族のように感じられ、本当に温かい居場所になりました。正直に言うと、今回の移籍は簡単な決断ではなく、タイミングもとても難しかったです。それでも、このエンブレムを胸に戦えたことは誇りであり、心から感謝しています。ジュビロが再びJ1に戻る日を信じています。これからもずっと応援しています」と綴った。





また横浜Mの公式サイトでは「このたび、横浜F・マリノスの一員として新たなチャプターをスタートできることを大変うれしく思います。伝統と誇りを持つこの特別なクラブに加われることを光栄に感じており、ピッチ内外で全力を尽くします。ファン・サポーターの皆さまと共にすばらしい瞬間を築けることを楽しみにしております」と意気込みを記すと、自身のインスタグラムも更新。「マリノスの皆さんへ。マリノスで新たなチャプターをスタートできることにワクワクしています。この特別なクラブの一員になれたことを誇りに思い、ピッチの上でも外でも全力を尽くす準備ができています。一緒に素晴らしい思い出を作りましょう！」と投稿した。今季、低迷する横浜Ｍを救う存在となれるか大きな期待が寄せられる。