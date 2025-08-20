BLACK SAMURAI 2025

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI2025」は20日、愛知・名古屋のIGアリーナで特別イベント「THE SHOWCASE」を開催した。ゲストとしてパリ五輪の男女日本代表、富樫勇樹と馬瓜エブリンが登場。まさかのサプライズに会場は騒然となった。

2日間の中高生向けバスケットボールキャンプ「THE CAMP」を終え、迎えた最終日。THE CAMPの選抜メンバーによるスペシャルマッチの前に行われたのは、IGアリーナを本拠地とするBリーグ・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（DD）との対決イベント。八村のチーム「BLACK SAMURAI」のサプライズゲストとして富樫、エブリンが登場すると、会場からは「えーーー！」と驚きの声があがった。

名古屋DDの選抜4選手とシューティングなどで対決。富樫が3ポイントシュートを連続で外すと、八村は「富樫くーーん！」と叫び、お茶目な笑顔を浮かべた。最後は八村のハーフコートショットでチーム「BLACK SAMURAI」が勝利。八村は「富樫くんが助っ人なのに足を引っ張った」と先輩をイジり、会場を沸かせた。

日本バスケを“世界基準”にするために、八村が今まで学んできたことを次世代を担う選手と全国のバスケファンに伝え、さらなる発展に貢献することを目指したプログラム。1万5000人収容の新アリーナには多くの観客が詰めかけた。



