YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」の最新動画で、教養系YouTuberのすあし社長が「なぜインド人は世界中で活躍できるのか？」をテーマに、IT業界で活躍するインド出身者の「成功へのパスポート」について解説した。



冒頭で、すあし社長はGoogleの最高経営責任者（CEO）スンダル・ピチャイ、MicrosoftのCEOサティア・ナデラ、IBMのCEOアービンド・クリシュナを例に挙げ、現代インドでは「『英語力＝社会的成功』という方程式が強い影響力を持っている」と指摘した。



インドの教育現場における英語の位置づけについては、「幼い頃から英語のシャワーを浴び、『英語で思考し、英語で学ぶ環境』に身を置くことで、英語を『外国語としてではなく、思考の道具として習得』していく」と述べた。



また、多くの若者が目指す最高学府とされるIIT（インド工科大学）について「その門は極めて狭い」とし、毎年100万人以上が受験する一方、合格率は2％以下だと説明した。さらに「Harvard UniversityやMITに合格するより難しい」と述べた。



背景には、約14億人という人口規模がもたらす激しい就職競争があると指摘。大学を卒業しても安定した仕事に就けるのは一握りで、「数百人規模の公務員募集枠に数十万人が応募することも珍しくない」と現状を示した。こうした過程で若者は「高い基礎学力」と「絶対にここで負けられない」というハングリー精神を身につけるという。



就職先の志向については、国内企業に加え、より高い給与やキャリアを求めてGAFAMに代表される海外のIT大手にも目が向くと説明した。家計が厳しい場合でも、保護者は「この過酷な競争社会を生き抜き、より良い人生を歩んでほしい」という切実な願いを込め、英語教育が充実した環境を選ぶ傾向があるという。すあし社長は、若者が「英語というパスポート」を手にし、国内の競争を勝ち抜き、グローバルに羽ばたく機会を得ることが、インドからIT人材が生まれ続ける要因だとまとめた。





