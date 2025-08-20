この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あべのハルカス展望台で「雲の中の夏祭り」 幻想的な「霧の庭」も

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で現在、縁日などのイベント「ハルカス300 雲の中の夏祭り」が開かれている。



輪投げやスーパーボールすくい、射的、スマートボールが楽しめる縁日は、8月31日までは毎日、9月は土曜・日曜・祝日限定で展開する。58階「天空庭園」には、ミストによって霧が立ち込める「霧の庭」を設け、日中は爽やかで快適なひとときを、日没後はミストと照明演出による幻想的で非日常な空間を創出する。



担当者は「酷暑が予想されるこの夏は、ハルカス300 雲の中の夏祭り、ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。



営業時間は9時～22時。入場料は大人＝2,000円ほか。9月30日まで。