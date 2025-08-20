この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で現在、縁日などのイベント「ハルカス300 雲の中の夏祭り」が開かれている。

輪投げやスーパーボールすくい、射的、スマートボールが楽しめる縁日は、8月31日までは毎日、9月は土曜・日曜・祝日限定で展開する。58階「天空庭園」には、ミストによって霧が立ち込める「霧の庭」を設け、日中は爽やかで快適なひとときを、日没後はミストと照明演出による幻想的で非日常な空間を創出する。

担当者は「酷暑が予想されるこの夏は、ハルカス300 雲の中の夏祭り、ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。

営業時間は9時～22時。入場料は大人＝2,000円ほか。9月30日まで。

YouTubeの動画内容

02:00

夕暮れ時ならではの絶景で特別なひとときを
04:00

展望台カフェの限定メニューでほっと一息
06:30

宝石のような夜景とライトアップショーを満喫

関連記事

大阪で「イマーシブミュージアム」　印象派作品と日本の浮世絵がシンクロするイマーシブ体験

大阪で「イマーシブミュージアム」　印象派作品と日本の浮世絵がシンクロするイマーシブ体験

 大阪・あべのハルカス近鉄本店でアイスクリーム万博「あいぱく」　アイスマン福留さんにインタビュー

大阪・あべのハルカス近鉄本店でアイスクリーム万博「あいぱく」　アイスマン福留さんにインタビュー

 大阪・長居植物園でヒマワリ見頃

大阪・長居植物園でヒマワリ見頃
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.42万人 2267 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube