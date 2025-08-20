この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した「#脳教室 いつも笑っている『天才』になってください」と題した動画で、常に笑顔でいることの価値について語った。その中で茂木氏は「笑っていると楽観的になるんでとてもいい」と前置きしつつ、「ただ人生っていろいろあるから、いつも笑っているのは大変じゃない？」と現実的な難しさも指摘した。



茂木氏は、「いつも笑うってのは、とてもクリエイティブなことなんだよね」と強調し、「人生いろんなことあっても、それをメタ認知して外から見て面白いと思えることが大事」と持論を展開。「情けないなと思っても、その中に面白さがあったりする」など、どんな状況にもユーモアを見いだす視点が大切だと語った。



「怒ったり不機嫌でいるよりは笑っていようぜ」とポジティブなマインドセットを推奨した上で、笑顔を心がけるだけで気分が大きく変わると示唆。「それを貫こうとすると、ものすごくクリエイティブにならなくちゃいけないし、いつも笑っていられる人は天才なんだよ。もうそれだけで天才」と語った。



動画の最後には「みんなもいつも笑おう。いつも笑っていったら、それだけでも人生大丈夫なんだから。いつも笑う。天才になってください」と視聴者へ熱くメッセージを送り締めくくった。