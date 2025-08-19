¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¡¢NTT¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë´üÂÔ¡ÖÃ»´üÅª¤ÊºâÌ³°²½¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¤Ë¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸¡£À¤³¦¤ËÄ©¤àÆüËÜ¤ÎºÇ¶¯´ë¶È¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ºÇ¿·¤ÎNTT¤ÎºâÀ¯ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢Àè¤´¤íNTT¤¬ÍÍø»ÒÉéºÄ10Ãû±ßÄ¶¤È²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä°ÕµÁ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤À®Ä¹ÏÀ¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Çº´Ìî»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎNTT¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯ÀïÎ¬¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î·òÁ´·Ð±Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿NTT¤¬¡¢ÉéºÄ¤ÎÁý²Ã¤ò¡Ö¤à¤·¤íÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£º´Ìî»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ÏÂçÃÀ¤ÊÀÖ»ú·Ð±Ä¤ò¤·¤Ä¤ÄÅê»ñ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤¦Æ°¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤¬º£¤ÎÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
NTT¤Î¶áÇ¯¤Î»ñËÜÀ¯ºö¤ä¡¢¥É¥³¥â¡¦NTT¥Çー¥¿¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¢SBI¤ä¿·µ¬ÎÎ°è¤ÎÇã¼ý¡¢¤µ¤é¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤äAI´ðÈ×³«È¯¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Þ¤Ç¡¢NTT¤¬À¤³¦Âç¼ê¤ÎAmazon¤äMicrosoft¡¢Google¤é¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë°ìµ¤¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò²òÀâ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖºâÌ³¤Î·òÁ´À¤Ð¤«¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡×»ÑÀª¤Ë¡ÖNTT¤Ï¤à¤·¤í¤³¤ÎÏ©Àþ¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ºâÌ³»ØÉ¸¤¬°ì»þÅª¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ê°²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¤äTesla¤âÆ±ÍÍ¤ËÀÖ»ú³Ð¸ç¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÍÊ¸î¡£¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î¸«¶Ë¤á¡£¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤äROIC½Å»ë¤Î»ëÅÀ¤òÆüËÜ´ë¶È¤âÅ°Äì¤¹¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º´Ìî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¸½¶âÊÝÍ¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤·¡¢Åê»ñ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËµÚ¤Ó¹ø¤Ê¤Î¤¬²ÝÂê¡×¤È³åÇË¤·¡¢¡Ö½ñÎà¾å¤ÎPL¤äBS¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー·Ð±Ä¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¼ÔÁØ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¼«¿È¤¬ÌÌÃÌ¤·¤¿1500¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¤Ç¡ÖCF¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤â¾ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢»þ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¼«¸ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¡×¤À¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´ë¶È¤âNTT¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ÇÀ®Ä¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Çº´Ìî»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎNTT¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯ÀïÎ¬¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î·òÁ´·Ð±Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿NTT¤¬¡¢ÉéºÄ¤ÎÁý²Ã¤ò¡Ö¤à¤·¤íÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£º´Ìî»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ÏÂçÃÀ¤ÊÀÖ»ú·Ð±Ä¤ò¤·¤Ä¤ÄÅê»ñ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤¦Æ°¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤¬º£¤ÎÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
NTT¤Î¶áÇ¯¤Î»ñËÜÀ¯ºö¤ä¡¢¥É¥³¥â¡¦NTT¥Çー¥¿¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¢SBI¤ä¿·µ¬ÎÎ°è¤ÎÇã¼ý¡¢¤µ¤é¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤äAI´ðÈ×³«È¯¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Þ¤Ç¡¢NTT¤¬À¤³¦Âç¼ê¤ÎAmazon¤äMicrosoft¡¢Google¤é¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë°ìµ¤¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò²òÀâ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖºâÌ³¤Î·òÁ´À¤Ð¤«¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡×»ÑÀª¤Ë¡ÖNTT¤Ï¤à¤·¤í¤³¤ÎÏ©Àþ¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ºâÌ³»ØÉ¸¤¬°ì»þÅª¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ê°²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¤äTesla¤âÆ±ÍÍ¤ËÀÖ»ú³Ð¸ç¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÍÊ¸î¡£¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î¸«¶Ë¤á¡£¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤äROIC½Å»ë¤Î»ëÅÀ¤òÆüËÜ´ë¶È¤âÅ°Äì¤¹¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º´Ìî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¸½¶âÊÝÍ¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤·¡¢Åê»ñ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËµÚ¤Ó¹ø¤Ê¤Î¤¬²ÝÂê¡×¤È³åÇË¤·¡¢¡Ö½ñÎà¾å¤ÎPL¤äBS¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー·Ð±Ä¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¼ÔÁØ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¼«¿È¤¬ÌÌÃÌ¤·¤¿1500¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¤Ç¡ÖCF¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤â¾ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢»þ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¼«¸ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¡×¤À¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´ë¶È¤âNTT¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ÇÀ®Ä¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡¡¡ÖFigma¤ÎÀ®¸ù¤Ç»Ô¾ì·ã¿Ì¡¢¡ØÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Á¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡Ù¡×
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¡¢¸ò¾Ä¥´ー¥ë¤Ï¿¿µÕ¡×ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÜ¼Á
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¡Öºâ¸»¤Ê¤¸ºÀÇ¤Ï´í¸±¡ª¡Ø·Ð¾ï¹õ»ú¤Ç¤â¹ñºÄË½Íî¥ê¥¹¥¯¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È·Ù¾â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥¤¥¡¼º´Ìî¤Ç¤¹·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦Åê»ñ¡¦·Ð±Ä¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Á2021Ç¯¤è¤êºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÍýÏÀ¡¢·Ð±Ä³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤ò³«»Ï¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à´Ø·¸¼Ô¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡¦³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤â±¿±Ä