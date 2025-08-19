分冊百科を手がけるアシェット・コレクションズ・ジャパン（東京都新宿区）は、漫画「シティーハンター」に登場する「ミニクーパー」が組み立てられる週刊マガジンシリーズ「シティーハンター ミニクーパーをつくる」を2025年8月20日に創刊。全国の書店および同社公式サイトなどで発売する。

1/8スケールで立体化

85年〜91年にかけ「週刊少年ジャンプ」で連載された同作に登場し、作中で「冴羽リョウ（けものへんに籙）」がカスタムした「モーリス・ミニクーパー 1275S Mk-I」を、劇中仕様のフォルムを再現し1/8スケールで立体化した。

車内やエンジンルームなど細部にわたり再現。ボンネットやトランクリッドなどが可動するほか、エンジン音などのサウンドギミックも搭載する。ライト類は全て電球色のLEDを採用し、ヘッドライトやブレーキランプなどの灯火類は特製リモコンで操作可能だ。

また、キャンバストップやグローブボックスに内蔵されたレーダーなど、劇中シーンを想起させる各種ギミックも備える。

マガジンでは同作を徹底解剖。漫画に加えアニメや映画などの映像作品も解説するという。

定期購読を申し込むと、「北条司先生描き下ろしイラストボード」、「パーツボックス」、「1/8スケール槇村香フィギュア」がプレゼントされる。

プレミアム購読で「100tハンマー」や「海坊主」のフィギュアが

さらには、第4号以降に毎号300円を追加するプレミアム購読で、「100tハンマー」や「海坊主フィギュア」、リョウの「車内用フィギュア」などが25号ごとに付属する。

刊行号数は全100号の予定。

価格は、創刊号が特別価格299円、第2号〜は通常価格2199円、第90号と第100号は特別価格4998円（価格は全て税込）。