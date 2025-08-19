4Kリバイバル上映の劇場版「機動警察パトレイバー」予告公開
『機動警察パトレイバー』2025年10月3日（金）より2週間限定上映（Filmarksリバイバル上映プロジェクト）
10月3日から、4Kリマスター映像と劇場版音声でリバイバル上映が行なわれる「機動警察パトレイバー 劇場版」、そして「機動警察パトレイバー2 the Movie」の予告編が公開された。
今回のリバイバル上映は、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」主催によるプロジェクト。「機動警察パトレイバー 劇場版」は10月3日から、「機動警察パトレイバー2 the Movie」は10月17日から、それぞれ2週間限定で上映される。
(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA
(C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G
『機動警察パトレイバー2 the Movie』2025年10月17日（金）より2週間限定上映（Filmarksリバイバル上映プロジェクト）
なお、2026年1月28日には4K Ultra HD Blu-ray版「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」、2026年3月25日には4K Ultra HD Blu-ray版「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション」の発売も決定している。
・「機動警察パトレイバー 劇場版」
公開日：2025年10月3日（金）より2週間限定上映
公開劇場：116館
・「機動警察パトレイバー2 the Movie」
公開日：2025年10月17日（金）より2週間限定上映
公開劇場：117館