お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が18日に自身のインスタグラムを更新。マレーシア旅行の様子を伝えた。

バービーは「ホリデイでマレーシアに来ています」と報告し、街中で撮影された長女とのツーショットを披露。一見、額に装飾のビンディをつけているように見えるが、「嘘みたいな話ですが、おでこにあるのは虫さされです。（日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら2つに増えた）」と明かした。

さらに「チャクラ大開放の予感 インドの方がおでこにつける赤い点（ビンディ）ではないのですが、インド系の方々がものすごい顔で私のおでこを見てきます」と続け、「服は現地調達のマレー系のもの。サングラスは @loewe のさくらモチーフ。国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました！ナイスバカンスでした！ぬ」と振り返った。

この投稿にフォロワーからは「おしゃれなジュエリーかと思った」「おでこお大事に」「跡残らず治ります様に」「よくよくみたら痛そう」「おでこ見て吹き出しちゃいました」「虫刺されまで神がかってる」「笑いが止まらない」などの声が寄せられている。