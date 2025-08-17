ツヤツヤ感がたまらない♡＜40・50代＞ に推せる【夏っぽヌーディーネイル】が大正解！

指先に透明感をまとえるヌーディーカラーのネイルは、上品さを大切にしたい40・50代も選びやすいはず。控えめなラメやアクセントになるニュアンスアートをプラスすれば、カラーによるエレガントな雰囲気はそのままに、夏のシーズンムードも楽しめそう。今回は、そんな「夏っぽヌーディーネイル」をご紹介します。

透け感 × ラメが絶妙！ ジューシーオレンジ

ジューシーなクリアオレンジをベースに、控えめながらさまざまなアートを施したネイルデザインは、これから秋口まで楽しめそう。あくまでさり気なく、ゴールドカラーのアートを加えて、クラス感たっぷりの仕上がりです。ほっそりとした長い指先を演出できるスクエアオフのカットスタイルは、成熟した大人の女性の指先をさらに美しく見せてくれるはず。

ジュエリーのような輝きの、ヌーディーマグネットネイル

独特の奥行きを感じさせるマグネットネイルも、ヌーディーなカラーを選ぶと、まるでジュエリーのような魅力を放ちます。ラメ感はあくまで控えめで、思わず見つめたくなる指先になれそう。施術で使用するマグネットの形状や角度で、自分だけのアレンジができるのもマグネットネイルの魅力。自分らしい輝きを味方につけて、夏を楽しんで。

視線を誘う、甘すぎない配置バランス

根元にごく小さなクリアストーンをあしらって、ツヤ感を引きたてたネイルデザインは、涼し気な指先のラメ使いがポイントに。ヘルシーなピンクのクリアネイルから、爪の先に向けて寒色系のグラデーションをきかせ、甘くなり過ぎない絶妙なバランスです。根元と爪の先の両方にアクセントが入ることで、短めの爪でも縦長に見えそう。

ミドル世代のショートネイルは、大人可愛く

ショートネイル派の人は、大人可愛いヌーディーネイルはいかが。桃のようなニュアンスネイルに、ゴールドカラーのアートや水滴のような立体的な透明アートをきかせて、遊び心たっぷりのデザインです。特別なオシャレを楽しみたいシーンでは、こんな風に異なるアートをちりばめて、気分も上げてみて。夏っぽヌーディーネイルで、夏のオシャレをいっそう盛り上げてみませんか。

writer：内山友里