さすがに食べるのがもったいなくなっちゃうよ…！100円なのに芸が細かいお菓子

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アニマルマシュマロ カピバラ／アニマルマシュマロ パンダ

価格：各￥108（税込）

販売ショップ：ダイソー

最近ダイソーパトロール中に目を引いたのが、可愛すぎるアニマル型のマシュマロ。たくさん登場している中で、とくに気になった2点『アニマルマシュマロ カピバラ』と『アニマルマシュマロ パンダ』を連れて帰ってきました♡

何よりルックスが可愛すぎますよね！マシュマロという商品から想像する以上の、見た目のクオリティにビックリです。昭和世代のみなさん（筆者含む）！カラフルなマシュマロに驚いていた時代は、とっくに終わったみたいです。

この2種類のマシュマロ。味はほぼ一緒なのですが、お菓子なのに、なぜか化粧品売り場にいるような気分になる香りと、ガツンとくる甘さ。とうもろこしでんぷんが入っているからか、後味には粉っぽい味がします。表面には砂糖がまぶされているので、ジャリッとした食感が楽しいです。

どちらも「THE海外のおやつ！」というような味と香りが特徴的なので、食べていると海外に旅行に行った気分になれました。

細かい作りがスゴイ！食感も楽しめる新感覚のマシュマロ

とくに『アニマルマシュマロ カピバラ』は、可愛さ絶大♡お鼻には境目までしっかりと描かれていて、かなり精巧な作りに仕上がっています。鼻や手のブラウンカラーの部分には、落雁のようなものが使われているので食感の変化が楽しめます。

『アニマルマシュマロ パンダ』は、カピバラより少しサイズが大きい分、ふわっと軽い食感。一般的なマシュマロの食感に近いかもしれません。もちろん、ビジュアルも文句なしに可愛いです。

試しに、コーヒーシュガーの代わりに浮かべてみたところ、次第にマシュマロが溶けてふわふわに♡見た目は崩れてちょっぴりかわいそうなことになりますが、マシュマロの甘みがコーヒーの苦みと相性抜群です。

今回は『アニマルマシュマロ』をご紹介しました。デザインの可愛さはもちろん、食感も楽しめる新感覚のマシュマロ。気になった方が、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。