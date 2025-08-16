Stray Kids¡¢¿·¶Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¶áÌ¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡©¡ØCEREMONY¡Ù¤Î¹ë²ÚMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤¬¿·¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
Íè¤ë8·î22Æü¡¢Stray Kids¤Ï4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
µî¤ë8·î15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¡¢1½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ï¡¢¶áÌ¤Íè¤Î2081Ç¯¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤¢¤ë¡£
2074Ç¯¤«¤é2080Ç¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖKARMA SPORTS¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö2081 KARMA SPORTS¡×¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆÅÙÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬ÊÉÌÌ¤òºÌ¤ë¸ÅÉ÷¤Ê½ñºØ¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¥¢¥¤¥¨¥ó¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¥ê¥ó¥°¤Î¤¦¤¨¤ËÎ©¤Ä¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ë¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÇÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¥Ï¥ó¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¸«¤»¤ë¥ê¥Î¡¢ÌÔÎõ¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥ó¥ß¥ó¤Þ¤Ç¡¢8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Stray Kids¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ¤ÍèÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È±é½ÐÎÏ¤¬¸«¤ë¿Í¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ØCEREMONY¡Ù¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤¬¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Îõ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢²¿¤«¤ò½Ë¤Ã¤¿¤êµÇ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦É½¸½¡ÖHip hip hooray¡×¤¬ÎÏ¶¯¤¯¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤Î4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ï8·î22Æü13»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë