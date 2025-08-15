¥Þ¥Ä¥À¡Ø¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ S Leather Package V Selection¡Ù¤ò5¹àÌÜºÎÅÀ¡¢³Ú¤·¤µ¤È¼åÅÀ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Ç¼¼Ö¤«¤é1Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ S Leather Package V Selection¡×¤ÎÄ¹´ü¥ì¥Ó¥å¡¼¤À¡£È¯¸À¼Ô¤Î¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¿ÍÀ¸¡×¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï°¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ÌÜÀþ¤Ç5¹àÌÜ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£Ç¯¼¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»á¤Ï¼«¿È¤Î¹ØÆþ»þ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Áõ¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡Ê90ÅÀ¡Ë
¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö2015Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ª¡Ù¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÇ¼¼Ö1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î´°À®¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë!!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼¿¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎËÚ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤Î¤è!!¡×¤È¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥Õ¥ëLED²½¤ä¥Ç¥¤¥é¥¤¥È²½¤Ê¤É¤Î¿Ê²½¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤Ï³Ú!!¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆâÁõ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê85ÅÀ¡Ë
8.8¥¤¥ó¥Á¤Î¿·¤·¤¤MAZDA CONNECT¡Ê¥Þ¥Ä¥À ¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Alexa¤Ë¤è¤ë²»À¼Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò²þÁ±¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£¥Ê¥Ó¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÏÈóÂÐ±þ¤À¤¬¡¢¡ÖÌÜÅªÃÏÆþÎÏ¤Ê¤É¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆþÎÏ¤Ï³Ú¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ê¥í¥°´¶¤Î¤¢¤ë¥á¡¼¥¿¡¼¤äËÜ³×´¬¤¤Î¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡¦¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¹â¿¨´¶¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö¹âµé´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¥ã¥é¤Ë¹ç¤Ã¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆâÁõ!!¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È°ìÂÎ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤«ÃË»Ò¤ÏÀäÂÐ¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä!!¡×¤È´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬ÈóÅëºÜ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ÏÀË¤·¤¤¤È¤·¤¿¡£
¼ýÇ¼¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê50ÅÀ¡Ë
¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Ç¤âÄü¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë!!¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡Ö²Ç¥½¥¯¤¤¤ï¤¯¼ýÇ¼¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬¾è¼ÖµñÈÝ¤Î°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë°û¤ßÊª¤âÃÖ¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥É¥¢¼þ¤ê¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤ÏÄã¤¤¤È¤·¤¿¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï½õ¼êÀÊ¤ÎÂ¸µ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¹½Â¤¤À¤È¤·¤¿¡£ETC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½õ¼êÀÊ¤Î¸å¤í¤Ç¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Ç¦¼Ô²°Éß!!¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖETC¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ìËº¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï127 L¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¼ýÇ¼ÉÔ²Ä¤È¤·¡¢1Âæ»ý¤Á¤è¤ê¤â¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
Áö¤ê¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¡¦±¿Å¾»Ù±ç¡Ê90ÅÀ¡Ë
¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏMT¤Ë¾è¤ë¿Í¤òÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Î¼«Æ°ºÆ»ÏÆ°µ¡Ç½¤ä¥Ò¥ë¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤ÎÉ¸½àÅëºÜ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¡ØÂ®¤¤¡Ù¤ä¡Ø¾å¼Á¡Ù¤âÁö¤ê¤ÎÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤â¹âÆÀÅÀ¤Ë½½Ê¬ÃÍ¤¹¤ë!!¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Ê¤É±¿Å¾»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£Â¾¼Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¤È¤·¤Æ¡ÖLBX¥â¥ê¥¾¥¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Î¹´Û¤À¤È¤·¤¿¤é¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¼Â²È¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Áí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¡Ê90ÅÀ¡Ë
¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊý!! Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý!! ÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤!!¡×¤È¹ØÆþ¤ò¿ä¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÍý²ò¤ÏÉ¬Í×!! ½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤á¤È¤±!!¡×¤ÈÃí°ÕÅÀ¤â½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ!! ÉÔ¼«Í³¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¿á¤Èô¤Ö¤è!!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
