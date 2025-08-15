【劇場版「デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲」】 8月15日20時より期間限定配信予定

東映アニメーションは、劇場版「デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲」をYouTubeデジモン公式チャンネルにて8月15日20時より期間限定配信を予定している。

2000年4月2日より放送が始まった「デジモンアドベンチャー02」の25周年を記念した配信となっており、8月15日20時～8月29日23時59分までの限定配信を実施する。

本作は「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!」から繋がる作品で、オメガモンに倒されたはずの最強最悪デジモン・ディアボロモンが、再びインターネット上に出現。さらに、自らが倒された場合、分身のクラモンが大量に現実世界に出現するように、罠をも仕掛けていた。再び危機に陥っていく現実世界。本宮大輔とブイモンたちが、巨大な敵アーマゲモンに挑む。

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

(C)東映・東映アニメーション・集英社・フジテレビ・バンダイ

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。