¡ÖÂîµå¤Ïº¬°Å¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âº£¤ÏÀÎ¡¡¥¯¥é¥Ö×Ç×Ê¤ÎÂç²»¶Á¡¢µ¼Ô¤òË×Æþ¤µ¤»¤¿WTTÂç²ñ¤Î°Û¼Á¥à¡¼¥É
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂç²ñ
¡¡¥¯¥é¥Ö¡©¡¡²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤ÈÂç²»¶Á¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£°Å¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»°Êý¤ò°Ï¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÂîµåÂæ¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï´¿À¼¤È¤È¤â¤Ë»ý»²¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡11Æü¤Þ¤Ç¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âîµå¤ÎWTT¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥Ë¥¹¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂç²ñ¡£ÃË½÷³Æ32¿Í¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÁè¤¦Âç²ñ¤À¡£WTT¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ìºòÇ¯¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤ÇºÇ½ªÀï¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¡£¡Ö±é½Ð¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸«´·¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤â¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤â¡¢²»¤È¸÷¤Î±é½Ð¤ÏÉÕ¤Êª¤À¡£¶¥±Ë¤äÂÎÁà¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÃæ¤òÁª¼ê¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¡×¤Ê±é½Ð¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥à¡¼¥É¤Ï°Û¼Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£´ðËÜÅª¤ÊÃí°Õ»ö¹à¤ò½ü¤±¤ÐÂç²»ÎÌ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤Û¤Ü±Ñ¸ì¡¢Î®¤ì¤ë²»³Ú¤â¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤³¤³°¤Î¶Ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡²£ÉÍ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«ÀÄ¹¾»°Æà¤Î¡Ö°ËÀªº´ÌÚÄ®¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡ÊÅÇÂ©¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¡Ë¤Î¤ò½ü¤±¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤¨Ëº¤ì¤½¤¦¤Ê±é½Ð¡£ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤«¡¢¼ã¤¤ÂîµåÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ï¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÃæ¡¢²¿ÅÙ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡WTT¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢19Ç¯¤Ë¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿WTT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¡£ºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤«¤éÅÐÎµÌç¤Î¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥º¡×¤Þ¤Ç5¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¤Ï3ÈÖÌÜ¤Î¥é¥ó¥¯¡£¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î²¦¼Ô·èÄêÀï¡×¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²£ÉÍ¤ÏÇ¯6Âç²ñ¤Î¤¦¤Á¤Î1Âç²ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç²ñ¤Î¡Ö³Ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¾Þ¶â¡ÊÍ¥¾¡¤Ç4Ëü¥É¥ë¡Ë¤â½Ð¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤ÎÃæ¤Î1»î¹ç¡£Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬·è¾¡Àï¤ÇÆÀ°Õ¤Î¡Ö¥Á¥¡¼¥¿¡×¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊºîÀï¤ò¤È¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡ÖWTT¡×¤ÏÂîµå³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤À¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂîµåÂæ¤Ï1Âæ¤Î¤ß¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï20Âæ°Ê¾å¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î»î¹ç¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤à¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï1²óÀï¤«¤é1¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÁ´´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÊÌµ¸Â¡Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¼ê¤Ç²ñ¾ì¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î´ÑµÒ¿ô¤Ï5Æü´Ö¡Ê10¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç±ä¤Ù3Ëü6000¿ÍÄ¶¡£Ï¢Æü¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜºÇÂç¤ÎÃæ²Ú³¹¤Ë¶á¤¯Ãæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤³¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ç®¿´¤ÊÃæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¡¢¼ý±×ÌÌ¤Ç¤âÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
µ¼Ô¤ò¡ÖË×Æþ´¶¡×¤Ë¿»¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Î¤¬¤³¤ì¤¬Âîµå¤Î»î¹ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¶áÇ¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÏÌ£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡£¥¿¥â¥ê¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÂîµå¤ò¡Öº¬°Å¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é40Ç¯¶á¤¯Á°¡£ËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼Õºá¤·¤ÆÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Ë´óÉÕ¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1950¡Á70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸åÃæ¹ñ¤ä²¤½£Àª¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¶¥µ»ÎÏ¤ÏÄãÌÂ¡£¸ÞÎØ¶¥µ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¸ÞÎØ½é¼Â»Ü¤Ï88Ç¯¥½¥¦¥ëÂç²ñ¡ËÃíÌÜÅÙ¤âÄã¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤ä¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¹ÀôÎ¹´Û¤Ë¤ÏÂæ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä¼Ò°÷Î¹¹Ô¤ÇÂîµåÂç²ñ¤ÏÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¥é¥¦¥ó¥¸¤äÄ®¤Î¸øÌ±´Û¤Ê¤É¤Ë¤âÂæ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤¿¡£¼Â¤Ïº£¤è¤ê¤â¿È¶á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¡£·è¤·¤Æ¡Ö¸«¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØºÎÍÑ¸å¤âÀ¤³¦¤Ç¤Î¶ìÀï¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢Âîµå¶¨²ñ¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡Öº¬°Å¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊ§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡¸¶°¦¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤âµÞÁý¡£2012Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤«¤é¸ÞÎØ¤ÇÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤¶¥µ»¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÂîµå¡×¤Ï¡ÖÂîµå¡×¡£¾ö2¾öÈ¾Ê¬¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÂæ¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤è¤ê¾®¤µ¤¤Ä¾·Â40¥ß¥ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¤Ê¤É¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ä¹â¤¤µ»½Ñ¡¢Àï½Ñ¡¢¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¶¥µ»¤Î¡Ö¸«±É¤¨¡×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤µ¼Ô¤ÎÀõ¤¤¹Í¤¨¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç²õ¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î»ÑÀª¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¡¢¥é¥ê¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È´¿À¼¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤ÈÆ±¤¸¡£°Å¤¤²ñ¾ì¤ÎÃæ±û¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÂîµåÂæ¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀú¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¡Ä¡Ä¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡ÖË×Æþ´¶¡×¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñÃæ¡¢WTT¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ç¥¤¥ó¥È¥óCEO¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£Ç¯¤ÏWTT¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡×¤Þ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿22Âç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ý±×¤ò¤¢¤²¡¢Áª¼ê¤Î¾Þ¶â¤òÁý¤ä¤·¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤ÆWTT¤òÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍÂç²ñ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤ÏÅý³ç¤¹¤ëCEO¤âÆ±¤¸¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÍèÇ¯¤â8·î¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¤ò²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ô1Ëü7000¿Í¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤â¤Ö¤Á¤¢¤²¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥Ç¥¤¥ó¥È¥óCEO¤Î¾Ð´é¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê²®Åç¹°°ì¡Ë
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£