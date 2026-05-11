明海大教授の小谷哲男氏と日本エネルギー経済研究所中東研究センター長の坂梨祥氏が１１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、戦闘終結に向けた米国とイランの交渉で、米国の合意案に対するイランの回答にトランプ米大統領が不満を表明したことなどについて議論した。核問題よりも先に米国による海上封鎖の解除などを求めるイランの回答をトランプ氏が「受け入れられない」とした理由について、小谷氏は「米国は核の協議