俳優のジョニー・デップが、「パイレーツ・オブ・カリビアン」に復帰する可能性があるようだ。シリーズを手掛けるプロデューサーのジェリー・ブラッカイマー氏が、現在新作に向けた脚本が執筆されているところであり、ジャック・スパロウ役の再演に向けてジョニーと話をしたことを明かしている。



【写真】確かに他の俳優では想像できない！ジャック・スパロウ

ブラッカイマー氏は「エンターテイメント・ウィークリー」誌に「あの役の描かれ方を彼が気に入れば、やってくれるだろう。ご存じの通り、すべては描写次第だ」とコメント。「今はまだ脚本に取り掛かっているところだが、実現させたい。とにかく良い脚本が必要だ。まだできていないが、近いところまできている」と期待を持たせた。



第6弾はシリーズのリブートとなる。ブラッカイマー氏はそれでもジョニーに出演してもらいたいとして「これはリブート版だが、彼が出演するかは私次第だ。私は彼が大好きだからね。良き友人でもある。素晴らしいアーティストだし、独特の容姿の持ち主だ」と賛辞をまじえつつ、ジョニーの復帰に自信も見せた。「彼がキャプテン・ジャックを作り上げた。脚本にはなかったのに、彼がペペ・ル・ピューとキース・リチャーズを取り入れた。それが彼なりのジャック・スパロウだったんだ」と“ジョニー・デップ＝ジャック・スパロウ”を強調していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）