映像エンターテイメントの歴史を変えた、『トロン』シリーズ最新作となる『トロン：アレス』2025年10月10日(金)の公開を前に、特別イベント「東京侵食ナイト」を開催！イベントには、特別ゲストとしてカズレーザーさんとスギちゃんさんが登場し、観客を『トロン：アレス』の世界へと誘います☆ ディズニー映画『トロン：アレス』東京侵食ナイト  開催日：2025年9月29日(月) 2025年9月29日（月）、東京・虎ノ門