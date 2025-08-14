この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「家では甘えてても大丈夫！スプーンやお箸は“個性”と段階で育つ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気子育てYouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて、発達段階ごとのスプーンやフォーク、お箸の教え方についてHISAKOさんが解説した。動画タイトルは「【発達段階別】スプーン・フォーク・お箸、家での教え方のコツ」。HISAKOさんは、手掴みからスプーンやお箸への移行、家庭と保育園での子どもの違い、保護者の焦りへの考え方などを、視聴者からの質問も交えながら語った。



「さすがに2歳くらいになったらスプーンなどを上手に使ってほしいのに、手でぐちゃぐちゃにしちゃって大丈夫かなと心配」といった悩みにHISAKOさんは、「マナーやしつけに焦る必要はなく、本当に個性ですよ」と断言。「保育園ではきちんと座って食べているのに、家ではゴロゴロしたり走り回ったり…」という現象も「同年代の子たちの集団だから自然と座って食べるようになる。家での“甘え”は当たり前」と話す。



スプーンやフォークの使い方に関しては、「最初は遊び道具だと思っている子が多い」とし、「まずは“持たせる”だけでOK。親が口元まで運んであげて、徐々に段階を踏んで“自分ですくう”に発展していく」とコツを伝授。「できないからといって叱ったり、無理強いしないで」ともアドバイスした。また、「お箸への切り替えも“月齢”で焦らず、スプーンの“三点持ち”ができるようになったらスタートで十分」と述べている。



「家で子どもがスプーンやお箸を拒否しても、保育園で問題なくできていればOK。どうしてもできないときは無理せず、“今はストップしてます”って保育士さんに正直に伝えてもらって大丈夫」とHISAKOさん。動画の締めくくりでは「慌てず、段階を楽しんで」と温かいアドバイスでエールを送り、「また次の動画でお会いしましょう」とメッセージを残した。