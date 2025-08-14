【しまむらのバッグ】がオシャレ & 豊富！ 見つけたら買いたい「おすすめ品」って？

プラスワンでセンスアップを狙えそうなバッグが、【しまむら】から続々登場。今回は、見つけたら即買いしたくなるような「おしゃれバッグ」をピックアップしてお届け。キャンバスとジュート素材のコンビネーションバッグや、一目惚れ級に可愛いLOGOS DAYSのミニトートなど周りから褒められそうな商品がラインナップ。

使い勝手最高かも！ 見つけたら即買いしたい高見えバッグ

【しまむら】「CサイドジュートS」\330（税込）

キャンバス地とジュート素材を組み合わせたバッグ。フロントのロゴデザインもコーデにいいアクセントを与え、持つだけでおしゃれ見えしそう。@naco_roomsさんによると「しっかりしててマチもたっぷりあるので使い勝手も◎」とのこと。ディテールにこだわったハイクオリティ商品は、「本当に330円？」と周りから驚かれるかも。

テイスト問わず合わせやすい！ 大人可愛い最旬ニットバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バッグ」\1,969（税込）

リブニットのトレンドライクなバッグ。フロントに大きくデザインした「SAY」のロゴもコーデのポイントに。シックなバイカラー配色で大人コーデとの相性も良さそう。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、デイリーコーデに大活躍しそうです。持ち手が長めなので、肩がけも楽そう。

LOGOS BEARがたまらなく可愛いミニトート

【LOGOS DAYS】「レディースバッグ」\1,969（税込）

LOGOS BEARが可愛いポイントに。オフホワイト × ネイビーの落ち着いた配色で、大人っぽく使えそうなミニトートバッグ。カジュアルコーデにはもちろん、きれいめコーデに遊び心をプラスしたいときにもぴったり。公式Instagramで「しっかりとマチを取っているので必要なものがしっかり入ります」と紹介されているように、コンパクトな見た目以上に収納できそうです。

レジャーシーンに活躍しそう！ 今っぽおしゃれな大容量トートバッグ

【LOGOS DAYS】「トートバッグ」\2,420（税込）

型押し加工や持ち手のデザインが、今っぽくおしゃれなトートバッグ。グレイッシュカラーが洗練された印象を与えてくれそうです。保冷機能スペースもある、縦33cm × 横51cm × マチ17cmの大容量サイズ。荷物をポンポン入れられるので夏のレジャーや小旅行など、さまざまなシーンに活躍しそう。シンプルなデザインで、服装を選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、LOGOS DAYS、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i