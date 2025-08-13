全国大会初勝利を挙げた明石ボーイズJr.【写真：橋本健吾】

「高円宮賜杯　第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が開幕

　学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯　第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が13日、新潟県の各球場で開幕した。8大会連続18回目の出場の多賀少年野球クラブ（滋賀）は8-5で甲斐ジュニアベースボールクラブ（山梨）を破った。

　雨天のため1日遅れの開幕となった“小学生の甲子園”は、初戦から熱戦が繰り広げられた。多賀は3回に1死満塁から押し出し四球で先制するなど5点を奪って主導権を握った。2023年8強の甲斐は、5点を追う最終回（6回）に2点を奪うなど意地を見せた。

　多賀は14日の2回戦で、史上初の3連覇を狙う新家スターズ（大阪）と対戦する。初出場で元近鉄・オリックスの筧裕次郎氏が総監督を務める明石ボーイズJr.（兵庫）は、2点を追う4回に一挙5点を奪い逆転。7-2で五泉フェニックス（新潟）に勝ち、全国大会初勝利を手にした。

■試合結果（13日、1回戦）
多賀少年野球クラブ（滋賀）　8-5　甲斐ジュニアベースボールクラブ（山梨）
東16丁目フリッパーズ（北海道南）　5-4　IBCレイカーズ（熊本）
明石ボーイズJr.（兵庫）　7-2　五泉フェニックス（開催地・新潟）
大龍ビッグドラゴンズ（鹿児島）　2-1　常盤クラブスポーツ少年団（岡山）
弘前レッドデビルズ（青森）　5-2　松本ライオンズ（長野）

大坪赤門南波多野球部（佐賀）　6-4　美浜少年野球クラブ（和歌山）
常磐軟式野球スポーツ少年団（福島）　1-0　松山NORTHベースボールクラブ（愛媛）
秦スポーツ少年団（高知）　4-2　上越謙桜（開催地・新潟）
伊勢田ファイターズ（京都）　6-0　川和シャークス（神奈川）
北名古屋ドリームス（愛知）　2-0　世名城ジャイアンツ（沖縄）

上市ベースボールクラブ（富山）　5-0　山口大内クラブ（山口）
牛島野球スポーツ少年団（秋田）　3-2　桑島スポーツ少年団野球部（徳島）
戸尾ファイターズ（長崎）　6-1　原クラブ（広島）
西埼玉少年野球（埼玉）　2-1　清水リトルモンキーズ（静岡）
長曽根ストロングス（大阪）　7-1　宗方レッド少年野球団（大分）

東中野山ブルーシャークス（開催地・新潟）　9-1　新里スターズ（群馬）
不動パイレーツ（東京第1）　16-0　宮古ヤングパワーズ（岩手）
沖水ジャイアンツ（宮崎）　3-2　北条クラブ（鳥取）
庄野シリウス（三重）　17-7　峰栄スピリッツ（山形）
富谷ストロングスポーツ少年団（宮城）　7-0　古高松南ビクトリーズ（香川）
木屋瀬バンブーズ（福岡）　7-2　簗瀬スポーツ（栃木）（First-Pitch編集部）