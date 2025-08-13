「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が開幕

学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が13日、新潟県の各球場で開幕した。8大会連続18回目の出場の多賀少年野球クラブ（滋賀）は8-5で甲斐ジュニアベースボールクラブ（山梨）を破った。

雨天のため1日遅れの開幕となった“小学生の甲子園”は、初戦から熱戦が繰り広げられた。多賀は3回に1死満塁から押し出し四球で先制するなど5点を奪って主導権を握った。2023年8強の甲斐は、5点を追う最終回（6回）に2点を奪うなど意地を見せた。

多賀は14日の2回戦で、史上初の3連覇を狙う新家スターズ（大阪）と対戦する。初出場で元近鉄・オリックスの筧裕次郎氏が総監督を務める明石ボーイズJr.（兵庫）は、2点を追う4回に一挙5点を奪い逆転。7-2で五泉フェニックス（新潟）に勝ち、全国大会初勝利を手にした。

■試合結果（13日、1回戦）

多賀少年野球クラブ（滋賀） 8-5 甲斐ジュニアベースボールクラブ（山梨）

東16丁目フリッパーズ（北海道南） 5-4 IBCレイカーズ（熊本）

明石ボーイズJr.（兵庫） 7-2 五泉フェニックス（開催地・新潟）

大龍ビッグドラゴンズ（鹿児島） 2-1 常盤クラブスポーツ少年団（岡山）

弘前レッドデビルズ（青森） 5-2 松本ライオンズ（長野）

大坪赤門南波多野球部（佐賀） 6-4 美浜少年野球クラブ（和歌山）

常磐軟式野球スポーツ少年団（福島） 1-0 松山NORTHベースボールクラブ（愛媛）

秦スポーツ少年団（高知） 4-2 上越謙桜（開催地・新潟）

伊勢田ファイターズ（京都） 6-0 川和シャークス（神奈川）

北名古屋ドリームス（愛知） 2-0 世名城ジャイアンツ（沖縄）

上市ベースボールクラブ（富山） 5-0 山口大内クラブ（山口）

牛島野球スポーツ少年団（秋田） 3-2 桑島スポーツ少年団野球部（徳島）

戸尾ファイターズ（長崎） 6-1 原クラブ（広島）

西埼玉少年野球（埼玉） 2-1 清水リトルモンキーズ（静岡）

長曽根ストロングス（大阪） 7-1 宗方レッド少年野球団（大分）

東中野山ブルーシャークス（開催地・新潟） 9-1 新里スターズ（群馬）

不動パイレーツ（東京第1） 16-0 宮古ヤングパワーズ（岩手）

沖水ジャイアンツ（宮崎） 3-2 北条クラブ（鳥取）

庄野シリウス（三重） 17-7 峰栄スピリッツ（山形）

富谷ストロングスポーツ少年団（宮城） 7-0 古高松南ビクトリーズ（香川）

木屋瀬バンブーズ（福岡） 7-2 簗瀬スポーツ（栃木）（First-Pitch編集部）