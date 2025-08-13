語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち

【第23回】坂田好弘

（洛北高→同志社大→近鉄）

ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。

連載23回目は、日本ラグビーの歴史に燦然と輝く「レジェンドWTB」坂田好弘（さかた・よしひろ）を紹介したい。1968年のニュージーランド遠征でオールブラックス・ジュニア相手に4トライを挙げた「世界のサカタ」だ。2012年には日本人として初めて「国際ラグビー殿堂」入りを果たした伝説のランナーである。

※ポジションの略称＝HO（フッカー）、PR（プロップ）、LO（ロック）、FL（フランカー）、No.8（ナンバーエイト）、SH（スクラムハーフ）、SO（スタンドオフ）、CTB（センター）、WTB（ウイング）、FB（フルバック）

坂田好弘／1942年9月26日生まれ、大阪府大阪市出身 photo by AFLO



「オールブラックスに最も近づいた男」

坂田好弘を評する時、最もわかりやすい肩書きはこれだろう。

高校生で楕円形に出会い、1975年に現役を引退する17年間で、700を超えるトライを挙げたと言われている。その領域は、もはや伝説だ。

坂田は1942年、大阪府に生まれた。中学時代までは柔道に夢中で、黒帯も取得して地方大会で上位に食い込むほどの実力だった。ラグビーとの出会いは、本当に偶然だったという。

京都・洛北高校の合格発表を見に行った時、たまたまグラウンドに目を向けると、ラグビー部が練習をやっていた。柔道では狭い道場でずっと過ごしていたため、「広々としたところでやっていて魅力を感じた」。その足でラグビー部の部室の扉を叩き、すぐに入部を申し込んだ。

その1週間後、坂田はWTBとして同志社大の2軍との試合に出場することになる。ルールもトライの仕方もわからない。しかし、監督からの指示は実にシンプルなものだった。

「ボールを持ったら走れ。ボールを持っている選手を倒せばいい」

そのアドバイスを忠実に実践した坂田は、いきなりトライを挙げた。それが700以上を記録した伝説的なトライ数のスタートだった。

【空飛ぶフライング・ウイング】

高校卒業後は同志社大に進学。関東勢が上位を占める大学ラグビーにおいて、同志社は関西で唯一無二の強豪校だった。その恵まれた環境で坂田の能力はさらに飛躍し、1年時と3年時は日本選手権で社会人チームの近鉄を破り、日本一にも輝いている。

日本代表に初めて選出されたのは大学2年生の時。当時は今ほど日本代表の試合は多くなかったが、1963年から10年間で16キャップを重ねた。

坂田のラグビー人生において、クライマックスは1968年〜1969年だろうか。身長168cmと小柄な体格ながら、ステップで相手のバランスを崩しながら直進する「イン・アンド・アウト」の技術を武器に、坂田は世界にその名を轟かせた。

1968年、日本代表を率いる大西鐵之祐監督は「展開・接近・連続」というテーマを掲げていた。そのスタイルがどこまで世界に通用するのか、ニュージーランド遠征で腕試しを行なった。

遠征最初の4試合は連敗が続くも、その後は3連勝。ポバティベイ州代表戦では坂田が5トライを挙げて23-15で勝利（当時トライは3点）し、前傾姿勢で飛ぶように走る坂田の姿を現地新聞は「フライング（空飛ぶ）ウイング」と称えた。

そして、この遠征のメインマッチとなるオールブラックス・ジュニア戦で奇跡が起きる。出場した相手選手の多くがのちにオールブラックス入りした23歳以下チームに、日本はスピードを武器に臆することなく真っ向勝負し、坂田が4トライを奪取。23-19でオールブラックス・ジュニアを下し、世界中のラグビーファンを驚かせたのだ。

「6つのトライのうち、4つを挙げることができた。誰もニュージーランドのチームに勝つとは思っていなかった時代に勝ちました」

遠征10試合で14トライ。この活躍が評価された坂田は、ニュージーランドのラグビー年鑑で「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」受賞者5人のひとりに選ばれた。

【坂田をオールブラックスに呼べ】

世界に「サカタ」の名を広めた走り屋は、その向上心をさらなる高みに向ける。

「弱くするのも強くするのも自分自身。自分の力をニュージーランドで試してみたかった」

1969年、坂田は所属する近鉄に無給休暇という形で許可をもらい、単身でニュージーランドに乗り込んだ。坂田はニュージーランドのなかでも特にラグビー熱の高い地域、カンタベリーを留学先に選ぶ。

留学先での愛称は「デミ」。目が大きかったために学生時代は「デメ（出目）」と呼ばれていたが、ニュージーランドでのチームメイトが身長の小さい坂田を見て「DEMI（半分）」だと勘違いして名づけられた。今でも坂田は世界各国で「デミ・サカタ」の愛称で親しまれている。

カンタベリー大学のクラブに所属した坂田は、出場した27試合で30トライを記録。カンタベリー州代表選手としてプレーし、日本人初のニュージーランド州代表選手権1部リーグ選手となった。さらにニュージーランド大学選抜やNZバーバリアンズにも選出されるなど、破竹の活躍を続けた。

「坂田をオールブラックスに呼べ！」

地元メディアが声高に報じるほど、ラグビー王国で坂田が与えた衝撃はすさまじかった。ただ、当時のルールで日本人がオールブラックスに選ばれるには、ニュージーランドで2年間プレーしなければならなかった。周囲から「もう１年、ニュージーランドでプレーして」と説得されたものの、坂田は「言葉も通じず、日本食もなかった」ため、1年で日本に戻ることにした。

帰国後も坂田は、走り続けた。日本代表ではイングランドやフランスといった強豪からトライを奪取。そして1974年の日本選手権では近鉄を優勝に導き、それを最後にスパイクを脱いだ。

現役引退後、坂田は指導者の道へ進む。大阪体育大ラグビー部の監督に就任し、関西大学Aリーグを５度制覇。退任する2013年まで数々の名選手を育成した。また、関西ラグビー協会会長、日本ラグビー協会副会長として、ラグビーの普及に大きく寄与した。

【人生を変えたラグビーとの出会い】

フランスで行なわれた2007年ラグビーワールドカップの開会式典には、世界各国の伝説的なラガーマン「ラグビースターズ」の一員として登場。2012年にIRB（国際ラグビー評議会）より日本人として初めて「国際ラグビー殿堂」に選ばれた。

「（ラグビーフットボールの発明者）ウェッブ・エリスと同じところに名を並べるのはうれしい。名誉なことだと思います。ラグビーをずっとやってきて、一生懸命やってきた結果だと思う。ラグビーに感謝しています」

坂田の好きな言葉は「Rugby Opens Many Doors」。偶然出会ったラグビーが可能性というドアをいくつも開き、168cmの小さな背中を押し続けたラグビー人生だった。