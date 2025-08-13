¤Ê¤¼¡©¡Ø¤ªÊ¢¤Ë17¥»¥ó¥ÁÄ¹¤ÎËÀ¤¬¡ª¡ÙÇ¤¬¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤ë¡¡¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
Êú¤³¤¦¤È¤·¤¿Ç¤ÎÈéÉæ¤ËÆÍµ¯Êª¤¬¡ª
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤¢¤ëÌë¡¢»°ÌÓÇSmooch¡Ê6ºÐ¡Ë¤Ï»¶Êâ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«15Ê¬¤Ç¡¢ÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê1»þ´Ö¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ÎChris¤µ¤ó¤ÈGreg¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Û¾ï¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¤ÏÃµ¸¡¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÓ¤¬µÕÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¡£
¤È¤³¤í¤¬°¦Ç¤òÊú¤³¤¦¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈéÉæ¤Î²¼¤Ë¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ëÂç¤Î¹Å¤¤²ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö·ìº¯¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ý¸ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÇËÎö¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢µÞ¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
É×ÉØ¤ÏµÞ¤¤¤ÇÇ¤òÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ù¥é½Ã°åµßµÞ¥µー¥Ó¥¹¡ÊCVES¡Ë¤ÎMegan Wright±¡Ä¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¾É¾õ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Åö½é½Ã°å»Õ¤é¤Ï¡ÖÃ±½ã¤ÊÇ¤Î¥±¥ó¥«¤Ë¤è¤ëÇ¿áç¡Ê´¶À÷¤·¤¿³ú¤ß½ý¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë½À¤é¤«¤¤¼ð¤ìÊª¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤Ï¤Û¤«¤ÎÇ¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢¤è¤¯·ö²Þ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼ð¤ìÊª¤Î´¶¿¨¤¬¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈéÉæ¤Î²¼¤Ë¤È¤Æ¤â¹Å¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈWright±¡Ä¹¡£
¶ÛµÞ»£±Æ¤·¤¿¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ë17.5¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤ÎËÀ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿Ç»¡Âæ¤Î¾å¤ÎÇ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ç¡¢³°½ý¤ÎÃû¸õ¤ä½Ð·ì¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë½ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎËÀ¤ÏSmooch¤ÎÊ¢Éô¡¢¸å¤íÂ¤Î¶á¤¯¤Î¤¿¤ë¤ó¤ÀÈéÉæ¤È»éËÃÁÈ¿¥¤Ç¤Ç¤¤¿¡ÖÈéÊÛ¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÀ¤ÎÀè¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»éËÃ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢½ý¸ý¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÀ¤ÏÏ¾¹ü¤ÎÎ¢Â¦¤«¤éÊ¢Éô¤ò´ÓÄÌ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ç¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬ÂçÀÚ
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£Ç¤Ë¿À·Ð¾É¾õ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡¢¹¬¤¤¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀµ¾ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÆÂÖ¤ÏµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÀ¤ÏÁÞÆþ»þ¤ËÂ¡´ï¤ä·ì´É¡¢¿À·Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤È¤¤âËÀ¤ò¿µ½Å¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢Â¡´ï¤ËÂ»½ý¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¡Ä¹¡£
É×ÉØ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ñ¸å¤ÎSmooch¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¾å¤ËÄ·¤Ó¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢É×ÉØ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ì½ï¤ËÌ²¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Wright±¡Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËèÆü¥Ú¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ä¹ÔÆ°¤Î°Û¾ï¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤ª2¿Í¤¬Êú¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆü¤´¤í¤«¤é»ô¤¤¼ç¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÎ½Å¤äÌÓÊÂ¤ß¡¢ÈéÉæ¤Ë¤·¤³¤ê¤ä¼ð¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Æ°¤Êý¤ä¸µµ¤¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡¢ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¤¤¤ä¤¬¤ëÉô°Ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤â¤·¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë½Ã°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Ï¶ñ¹ç¤Î°¤¤¾õÂÖ¤·¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀµ¾ï¡¦°Û¾ï¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¤ª¤ª¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
½ÐÅµ¡§Patting could save your pet's life after owners detect 17.5 centimetre stick embedded in cat's stomach