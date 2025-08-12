ファミリーマート（東京都港区）のキャンペーン「ざっくり 40％増量作戦」2週目が8月12日、スタートしました。2週目では「こだわり肉シュウマイ＆肉団子（黒酢入りだれ）」（468円、以下、税込み）をはじめ、「こだわり納豆の納豆細巻寿司」（420円）、「たべる牧場ミルク」（248円）、「サクサクか〜るいチーズスナック」（138円）の4種類が登場します。

同キャンペーンは、人気商品を「お値段そのまま」で40％増量するという内容で、同月5日にスタート。3週目まで実施され、弁当、菓子、スイーツ、飲料など全14種類が対象。

「こだわり肉シュウマイ＆肉団子（黒酢入りだれ）」は、タマネギとタケノコが入った肉シュウマイ、黒酢入りダレを絡めた肉団子を盛り付けた食べごたえのある商品。シュウマイ、肉団子、黒酢入りだれなどの調味料が「ざっくり40％」増量。「こだわり納豆の納豆細巻寿司」は、かつお節や昆布のうまみエキスなどで味付けし、低温熟成して納豆の味を引き立てた、ひと口サイズの納豆細巻寿司です。増量しているため、「だし醤油」が2袋付いています。

ファミマ限定の人気アイス「たべる牧場ミルク」は56％の北海道産牛乳と北海道産生クリームを使用した、コクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイス。「サクサクか〜るいチーズスナック」は6種のチーズパウダーを使用した、濃厚でサクサク軽い食

感のスナック。

19日からの3週目商品は、「天使のチーズケーキ」（248円）、「醤の旨味がきいた麻婆豆腐ごはん」（498円）、「ファミマ・ザ・ナポリタン」（438円）、「サクサクとろけるしみチョココーン」（158円）が、ラインアップされています。