42号直後…ダイヤモンドでは左手を気にする仕草

【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間12日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、8回に3試合連発となる42号を放った。一方で、直後に左手を気にする仕草も。SNSでは「大丈夫？」「仕草気になるな左手痛そう」と心配する声が上がった。

8回1死、右腕アンダーソンの内角カットボールを完璧に捉えた。右翼スタンドへ飛び込む42号ソロ。3試合連発は今季4度目で通算12度目だ。打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度33度だった。

キング争いでは42発のシュワーバーに再び並んだ。5戦4発の量産態勢で、シーズン57発ペース。今季自己最長の10試合連続安打に伸ばした。

豪快アーチの直後だった。ダイヤモンドを回る際には左手を気にする仕草も。ベンチに戻ってからも気にしているようだった。NHKの解説を務めた山下大輔氏は直前のファウルの際のスイングを指摘。「大谷さん左手は大丈夫なのかな」「何事もありませんように」と、ファンも心配そうだった。（Full-Count編集部）