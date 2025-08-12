昨年、2年目を迎えた「Galaxy Z Fold4」のヒンジが不調となり、180度フラットに開かなくなった。同時に中央部のフィルムも浮き始め、かつて無償で貼り替えてもらったGalaxy Harajukuを再訪したところ、「180度開かないと貼れない」と断られた。

さらにヒンジ交換も画面ユニット単位の修理交換対応となり、費用は13万円超との提示にドン引き。修理は断念し、代わりに後日Galaxy S24 Ultraを購入。今回はGalaxy Careの保険にも加入し、「もう折り畳みスマホには手を出さない」と誓った……はずだった。

Z Fold再び──魅力的すぎた“薄さ”の誘惑

そんな決意も束の間、「Galaxy Z Fold7」の“薄さ”に惹かれ、またもや折り畳みスマホの世界へ舞い戻ってしまった。筆者が選んだのは12GB RAM／512GBストレージの「ブルーシャドウ」モデル。購入はGalaxy公式オンラインショップにて行い、税込価格は28万3750円。

さらにGalaxy Careの2年保証（2万8380円）も加えると、総額は31万2130円に達し、完全に“大台超え”となった。キャリアモデル24か月以降の返却モデルよりも割安だと判断した結果だった。

過去のZ Foldシリーズはもちろん、他社製のフリップタイプも含め筆者にとっては今回の「Galaxy Z Fold7」で8台目となる“フォールダブル・コレクション”だ。

今回の「Galaxy Z Fold7」は、これまでにない端正な筐体と、簡素なパッケージングのギャップが印象的なモデルだった。箱を開けた瞬間に感じる“未来感”は従来と同じく健在だった。

Galaxy Z Fold 4／S24 Ultraとの比較で見えた“完成度”

まずは修理できずに手元に残った「Galaxy Z Fold4」と厚さを比較してみた。「Galaxy Z Fold7」は驚くほど薄く、閉じた状態の印象がまるで異なる。また「Galaxy S24 Ultra」との比較では、厚さはほぼ同等で、カバーディスプレイのサイズが若干小さい程度。

だが表示スペック的にはほぼ同じで、アイコンレイアウトは寸分たがわず表示可能で一致しており、アプリもすべてGalaxy S24 Ultraから100％移行できたため、使用感の差はほとんどない。

この“普通に使えてしまう”ところが、「Galaxy Z Fold7」の新たな個性である。6.5インチのカバーディスプレイがスレート型スマホと同等に機能するため、メインディスプレイを開く機会が激減してしまうのだ。

ケース選びのジレンマ

高額なスマホを手にすると、筆者のような庶民は必ず保護ケースを装着したくなる。今回も高級価格帯のSamsung純正クリアケース（MagSafe）を半額で入手したが、中身はなんと“片面分”のみ。これまでの両面保護ケースに慣れていた筆者にとっては少し拍子抜けだった。

「Galaxy Z Fold7」はカバー無しの素の状態では指先（爪先）を挟んで開くのにコツがいる。片面ケースを装着してみると、片側の全体に少し厚みが出て開きやすくなる。

しかし、「Galaxy Z Fold7」本体があまりにも普通のスレート型スマホのような雰囲気のため、カバーディスプレイだけで操作が完結することが多くなり、「開く」という行為そのものが次第に億劫になってくるのだ。

そこで国内で流通している両面保護ケースも試してみた。確かに開閉はしやすくなったが、全体の厚みと重量が増し、「薄くて美しいGalaxy Z Fold7を選んだ意味とは？」という疑問が湧いてしまう。

最終的に筆者は、薄さと操作性のバランスをとるため、再び純正片面ケースに戻ることとなった。

キーボードと合わせて“ポケットPC”運用

「Galaxy Z Fold7」本体の重さは215g。純正片面クリアケース込みで約250gと、「Galaxy Z Fold4」より明らかに軽量だ。最近はノートパソコンを持ち歩く機会が減り、スマホでほとんどの作業を済ませてしまう筆者にとって、この重量感は魅力的である。

折り畳み時のカバーディスプレイでは通常のスマホとして利用し、必要に応じて開いて8インチの“ほぼタブレット”画面を使う。さらにBluetooth接続でThinkPad TrackPoint Keyboard IIを連携させれば、完全に“ポケットPC”として運用可能だ。

ただし、この運用には落とし穴もある。スタンド＋TrackPointキーボードを加えると実測総重量は769gとなり、筆者のThinkPad X1 nano（約970g）と200g差になってしまいダイエット感が少ない。

そこで現在はAnkerの超軽量キーボード、サンワサプライの極薄マウス、MagSafe対応の折りたたみスタンドの3点セット（541g）を検討中だ。

「Galaxy Z Fold7」は、3年ぶりに本気で“買って良かった”と思えるフォルダブルスマホである。構造、質感、携帯性すべてにおいて完成度が高く、まさに「成熟したフォールド」と呼ぶにふさわしい。

だが、その洗練された美しさは、皮肉にも“開かれにくさ”をも生み出している。ケースを付ければ解決するが、それでは薄さと軽さという最大の武器を失ってしまう。

さらに、カバーディスプレイの大型化・高機能化により、「開かなくても済むスマホ」になってしまったことも見逃せない。

動画視聴や写真閲覧、地図の拡大、ゲームなど、「開く価値」を自分なりに見出せるユーザーにとって、「Galaxy Z Fold7」は間違いなく至高の選択肢である。

ただし、格好良く、そして軽やかに使いたいと願えば願うほど、むしろ開く機会は減っていく。それがこの「Galaxy Z Fold7」の“進化の代償”なのかもしれない。

商品名 発売元 実売価格 「Galaxy Z Fold7」 512GB Samsung 28万3750円