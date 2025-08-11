密を避けたプライベートな空間で家族やパートナーとゆったり過ごせる一棟貸し切り宿は、夏の宿泊先にぴったり。ここでは避暑地として過ごしやすく、建築家が手がけたデザイン性の高いヴィラ（戸建てタイプの宿泊施設）も多い長野・軽井沢エリアで、見ごたえあり・泊まりがいありの宿を一挙にご紹介します。

1. 廊の家

緑豊かな軽井沢の別荘地「オナーズヒル軽井沢」にひっそりと佇む一棟貸しの宿『廊（ろう）の家』は、まるで崖に刺さったようなビジュアルが目を引く独創的な宿。

崖に突き刺さったUFOのような、不思議な建築に惹きつけられる

周囲は約2500平方メートルの森に囲まれ、一歩足を踏み入れれば、日常から切り離された、特別な空間を独り占めできる。設計は、数々の受賞歴がある設計事務所TNA（東京・赤坂）が担当。フジテレビの月9ドラマ『ガリレオ』（2013年）でロケ地としても登場した名建築だ。

ゆったり外の景色が見渡せる回廊型のリビング

回廊型の建物は、展望台のように絶景を満喫できる透明なリビングと、リラックスできるベットルームがフラットに繋がっている点が特徴的。個性的なワンルームスタイルで、建物内のどこにいても家族やパートナーの姿が見渡せる造りとなっている。キッチンスペースには調理器具や食器を備えているので、地元の食材を使って料理をするのもおすすめ。

洞窟のような空間に落ち着くベットルーム

地中に埋まった洞窟構造のベットルームには、2台のシングルベッドがあり、ファミリーでカップルでも心地よく過ごせるのがうれしい。ちなみに、ジョン・レノンが名曲「イマジン」を生み出し、2億円の高値がついたピアノと同モデルの「スタインウェイ」社のアップライトピアノ「STEINWAY Z-114」（使用時は申請が必要）が設置されているところも、この宿の魅力のひとつだ。

［住所］長野県御代田町茂沢 379-27 オナーズヒルニュー軽井沢C-13

［電話］03-6435-3518

［料金］1名あたり3万9710円〜

［交通］JR北陸新幹線「軽井沢駅」下車、タクシーで約30分

2. SANU 2nd Home 北軽井沢2nd

『 SANU 2nd Home（サヌ セカンド ホーム）』は、忙しい都市生活から少し距離をおき、五感で自然を感じ、自らの手で生活を営むために作られたセカンドホームだ。定額で継続利用できる「会員制のシェア別荘サービス」として定着しているが、実は1泊からゲスト利用として、会員登録なしでも気軽に宿泊できる。

木の実がモチーフの建築

なかでも、木の実に着想を得て作られたユニークなフォルムの『SANU CABIN MOSS』は、まるで森の一部のようなデザインが魅力。リビングとバルコニーを一体化したことで、暮らしと自然がシームレスに繋がる、過ごしやすいキャビンとなっている。設計を担当したのは、木造建築で評価の高い「ADX」（福島県・二本松市）の代表取締役、安齋好太郎さんだ。

リビングとバルコニーが一体化したような空間

中には、会話が弾む対面式のキッチンや丸テーブルを囲むダイニングを備え、どこか日常の延長線上のような心地よさがある。キッチンにはスタイリッシュな料理器具やモダンな器やグラス、調味料まで設置されており、料理するのが楽しくなる環境が揃っているのもうれしい。キャビンの内と外を繋げる大きな窓や、光が降り注ぐ天窓など、自然を全身で感じられる仕掛けが満載の空間で、ゆっくり流れるひとときに身を委ねよう。

癒しのワークスペース

こちらのキャビンは、ワーケーション（仕事をしながら余暇を楽しむこと）にもおすすめ。窓一面に外の景色が広がるワークスペースは、緑に癒されつつ、仕事に集中することができる。小浅間山や浅間隠山までの距離も近いので喧騒から離れて寛ぎたいときはもちろん、山へハイキングに出かけたい時にも最適な拠点だ。

［住所］群馬県嬬恋村鎌原1484-14

［電話］03-4550-0257

［料金］1棟あたり3万3000円〜

［交通］JR北陸新幹線「軽井沢駅」下車、タクシーで約36分

3. 輪の家

谷あいの斜面に佇む『輪の家』は、その名の通り、輪切りにされたような水平ストライプの構造が印象的な一棟貸し宿だ。

水平ストライプが一際目を引く外観

全面ガラス張りかつ水平の梁によって、まるで建物の核だけが自然の中に浮いているかのようにも見える建築は、「東京建築士会住宅建築賞」をはじめ、国内外の数々の建築賞を受賞している。

全面スケルトンのキッチン併設リビング

地形を活かした屋内は、回遊することで自然との対話ができるような、遊び心あふれる設計だ。リビングや土間は天井高4mと開放的で、建物の中に居ながら森と一体化したような感覚が味わえる。リビングと一体化したキッチンも備えているが、オプションでBBQグリルをプラスして、BBQを楽しむことも可能だ。

まるで景色が絵画のように切り取られたバスルーム

3階にある真っ白なバスルームは、眺望風呂となっており、非日常気分を満喫できること間違いなし。いろいろな高さから森を眺め、いつもとはひと味違う、極上の時間を楽しもう。

［住所］長野県軽井沢町茂沢海付563-23オナーズヒルニュー軽井沢 I-24

［電話］03-6435-3889

［料金］1棟あたり8万2792円〜

［交通］JR北陸新幹線「軽井沢駅」下車、タクシーで約25分

文／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。