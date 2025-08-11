「オルチャンの始祖」の露出あらわな投稿に「紐と布だけ」「斬新すぎる」の声

“オルチャンの始祖”とされるインフルエンサーのホン・ヨンギが、大胆なファッションで視線を奪った。ホン・ヨンギは8月8日、自身のSNSにフランス・ニースで撮影した複数枚の近況写真を公開した。

【写真】ホン・ヨンギの“グラマラス体型”

写真の中で彼女は、大きく開いたカットアウトデザインのブラックトップスにルーズフィットのデニムパンツとスニーカーを合わせ、大胆かつトレンディーなスタイルを完成させている。特に、背中に紐だけを残したバックレスデザインは、見る者の目を一瞬で引きつけた。

(写真=ホン・ヨンギInstagram)

手には赤いバラの花束とブラックのトートバッグを持ち、街角を背景にさまざまなポーズを取るホン・ヨンギは、サングラスでシックなムードをプラス。パリの街並みを思わせる背景と相まって、その姿はまるでグラビアのようだった。

写真を見たネットユーザーからは「まさにホットガール」「視線強奪のバックレス」「ファッションセンス最高」「誰も見ずに通り過ぎるのが不思議」「息子さんに怒られそう」「海外だからできること」「ズボンのファスナー開いているね」など、熱い反応が寄せられた。

ホン・ヨンギは2009年に『オルチャン時代』で名前を知られた後、ショッピングモールを運営し実業家へと転身。その後、年下の夫と授かり婚を経て結婚し、現在は2人の息子を育てている。

現在はYouTubeやInstagramなど多様なプラットフォームでファッション・ビューティーコンテンツを発信し、ファンと積極的に交流を続けている。

