「五臓六腑」ってなんのこと？ ゼロからはじめる薬膳・東洋医学の基本　【NHK明日から使える “新”東洋医学】

日常生活にすぐ取り入れられる東洋医学・薬膳の知恵

近年の猛暑により、今まで常識だと思っていたことだけでは、夏を健康的に乗り切ることが難しくなってきました。夏バテを引きずった「秋バテ」になってしまう方も多いようです。



そこでおすすめするのが「東洋医学」。『NHK明日から使える “新” 東洋医学』テキストでは、医師で大学教授の木村容子さんに夏対策の新しい常識を学びながら、スーパーやコンビニで買える食材を使った、料理研究家のワタナベマキさんによる手軽でおいしい薬膳レシピ、はり師・きゅう師の石垣英俊さんによるツボを刺激しながら行う簡単なエクササイズなど、日常生活にすぐ取り入れられる知恵を紹介しています。





今回は、東洋医学ならではの基本的な概念や用語解説を、テキストより特別公開。「五臓六腑（ごぞうろっぷ）にしみわたる」という言い回しがありますが、その「五臓」と「六腑」は、東洋医学独自の概念です。心身の不調の裏には、五臓六腑いずれかの不調が隠れています。

「五臓六腑」とは

「五臓」とは、「肝（かん）・心（しん）・脾（ひ）・肺（はい）・腎（じん）」という５つの機能のこと。西洋医学でいう臓器（肝臓・心臓・脾臓・肺・腎臓など）と同じ名称ですが、機能は必ずしも一致しません。臓器よりも幅広い機能を含めた概念のようなものです。



たとえば「心」は、血液を全身に循環させるという心臓の機能に加えて、意識や精神を安定させる働きがあります。「肝」は、気を巡らせたり血を貯蔵したりする働きを持ち、代謝や解毒といった機能を持つ「肝臓」とは別ものです。



その五臓と密接な関係にあるのが、六腑（胆［たん］・小腸［しょうちょう］・胃［い］・大腸［だいちょう］・膀胱［ぼうこう］・三焦［さんしょう］）です。五臓の「肝・心・脾・肺・腎」それぞれに対して、「胆・小腸・胃・大腸・膀胱」という５つの「腑（ふ）」が対になっています。もう１つの六腑「三焦」は、水分代謝機能を指す概念です。



表裏一体の関係にある「臓」と「腑」は、互いの働きを補助し合い、影響し合います。たとえば、便秘になるとせきが悪化する場合がありますが、これを肺と大腸との表裏関係と捉えます。せきの漢方薬を追加するのではなく、便通を整える治療をすることで、せきが改善する場合があります。

体とこころは切り離せない

五臓は、人間の感情とも結びついています。肝は「怒（ど）」、心は「喜（き）」、脾は「思（し）［思い悩む］」、肺は「悲（ひ）・憂（ゆう）」、腎は「恐（きょう）・驚（きょう）」と、それぞれ関連しています。



たとえば、肺の働きが弱ると「悲」の感情が出やすくなります。逆に、悲しみが強くなると肺が弱り、せきが出たり息苦しくなったりしやすいのです。



東洋医学では、体とこころは一体であり、切り離せないものだと考えます。体が不調になればこころも不調になり、こころが不調になれば体にも不調が現れます。これは「心身一如（しんしんいちにょ）」という考え方で、東洋医学の基本です。



喜びというポジティブな感情でも、過度な喜びは「心」に影響を与えて、どうきや不眠などの症状が現れることがあります。五臓六腑をバランスよく働かせるためには、感情をコントロールすることも心掛けましょう。

たとえば、「脾」が弱ると……

食欲低下、消化不良、けん怠感、下痢、むくみ、皮下出血など



※「脾」は食べ物を消化吸収して「気・血・水」に変える。血液が血管から漏れ出さないようにとどめる。



関連する六腑＝「胃」

関連する感情＝「思」

テキストでは、「夏冷え」による夏太りを防ぐための「脾＋胃」を元気にするレシピもご紹介

『NHK明日から使える “新” 東洋医学』テキストでは、「脾＋胃」を補うための薬膳レシピやツボエクササイズなども紹介しています。

