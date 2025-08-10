¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢¥Ï¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼Ò°÷¤¬ËÜµ¤¤Î¾¡Éé¡ª ¿·CM¡Ö¥Ï¥Ã¥ÈÂç±¿Æ°²ñ¡×ÊÓ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢¥Ï¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤Î£³¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥È¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·CM¡Ö¥Ï¥Ã¥ÈÂç±¿Æ°²ñ¡×ÊÓ¤ò8·î5Æü(²Ð)¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿³Æ¼Ò¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Î°ÕÌ£¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥È¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤ò°ì¿·¤·¡¢¡Ö±¿Æ°²ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥È¹Ë°ú¤¡¦¥Ï¥Ã¥ÈÆþ¤ì¡¦µ³ÇÏÀï¤È¤¤¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ï¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¶¥¤¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¶¥µ»¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤à¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤â¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ëÍèÉÐ¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥È¤¬CMÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÎòÂåºÇÂç¿ô¤Î¡É¥Ï¥Ã¥È¡É¤¬¶¦±é¤¹¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë3Ãå¤À¤±¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥ÈÂç±¿Æ°²ñ¥¸¥ã¡¼¥¸¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
ËèÇ¯8·î10Æü¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥È¤ÎÆü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥È´ØÏ¢´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤¬½¸·ë¤·¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥È¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì¿·¤·¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥ÈÂç±¿Æ°²ñ¡×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢¥Ï¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤Î3¼Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö±¿Æ°²ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥È¡Ê¥Ï¥È¡Ë¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ËÂ§¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ï¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·CM¤Ç¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤È¾®²°¤Î·Á¤ò¤·¤¿±À¤¬Éâ¤«¤ÖÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤È¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ËÂ§¤êÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤¿¤¿¤«¤¦¤³¤È¤òÀëÀÀ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¥Ï¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼Ò°÷¤¬ÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ËÂ§¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¹ð¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é±¿Æ°²ñ¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ä·ÀÌóÇÀ²È¡¢ËÜÊª¤Î¡É¥Ï¥È¡É¤¬½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÆÃÄ§¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤È´ë¶È¥«¥é¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ±¿Æ°²ñ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤«¤éÁíÀª25Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬»²²Ã¡£³Æ¼ï¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ï¥È¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÆ±»Î¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3¼Ò¤Î²Ì¤¿¤·¾õ¸ø³«¡ª
¡Ö¥Ï¥Ã¥ÈÂç±¿Æ°²ñ¥¸¥ã¡¼¥¸¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª
¡È¥Ï¥Ã¥ÈÂç±¿Æ°²ñ¡É³«ºÅµÇ°¡ª3¼Ò¥³¥é¥Ü¤Î·ã¥ì¥¢¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª º£Ç¯¤Ï¡È±¿Æ°²ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢3¼Ò¤Î¥í¥´¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥³¥é¥Ü¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª ³Æ¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×3Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ¼Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤´¤È¤Ë1Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö ¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ ¡Á 8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
±þÊçÊýË¡¡§³Æ¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@yellowhat_ltd¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö@ringerhut_jp¡×¡¢¡Ö@hatonomark¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¿Í¿ô ¡§¹ç·×3Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ¼Ò1Ì¾ÍÍ¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à ¡§3¼Ò¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï3ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£