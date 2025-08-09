【ちゃおサマーフェスティバル2025】 開催期間：8月9日～8月10日 会場：パシフィコ横浜 展示ホールD 入場無料

小学館は、「ちゃおサマーフェスティバル2025（ちゃおフェス）」を8月9日から8月10日にかけて、パシフィコ横浜 展示ホールDにて開催する。

ちゃおフェスは、「ちゃお」で連載をしている漫画家を初めとしたゲストや、最新のホビー・コンテンツが集合するイベント。漫画家のサイン会（事前予約制、受付終了）や、コミックス販売エリアで「ミニサイン会参加券つきコミックス」を購入すると参加できる「ミニサイン会」、原画展示などが実施される。

スペシャルステージでは、「ちゃおガールオーディション」などが実施。また、ぬり絵や抽選に挑戦できる「ちゃお編集部ブース」、限定メニューを販売する「フードフェス」に加え、メーカーブースの出展も行なわれる。

開催概要

日にち：8月9日(土)・10日(日)

時間：9時00分～16時00分 ※15時45分 入場受付終了

会場：パシフィコ横浜 展示ホールD

料金：入場無料

主催：小学館

特別協力：三晃印刷 美松堂

