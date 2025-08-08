この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「プロがもう狙ってる！最強に儲かる不動産はココだ!!」にて、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、不動産投資における「地方アパート」の魅力を徹底解説した。動画冒頭で木村氏は「都心の物件付きの利益が出ていない間に、地方は毎月利益が出てる。これ、本当に差がつきますね。圧倒的な差だよ」と語り、“都心物件信仰”に一石を投じた。



動画では、都心と地方、それぞれのエリアの特色や投資リターンを詳細に比較。特に「都心物件は高値だが利回りが低く、儲けが出にくい。都心を肯定したくて話す人もいるけど、違う。都心は高くて儲からないですからね」と、都心投資のリスクを指摘した。



一方で木村氏は「地方の物件は家賃も価格も安いが、そのぶん利回りが大きく、利益率が極めて高い。『これが地方アパートの魅力であり、もはや魔力』だ」と強調。「たった3つ地方アパートを買えば毎月50万円、年間で600万円の利益も夢じゃない。利益でまた再投資もでき、資産形成のスピードが都心とは段違い」と、自らの投資実績と生徒の事例を交えて説明した。



さらに、「地方とひと口に言っても都心から見れば地方というだけで、実は賃貸需要の強い『宝の山』が眠っているエリアは多い。大事なのは『需要と供給のバランス』で、東京でも満室にならない場所もあれば、地方でもずっと満室が続くような場所もある。地方だからダメ、という固定観念は危険」など、独自の投資目線も披露。「エリアの見極めこそがカギ。空室対策ができる人は地方で爆発的な利益を得られる」と語った。



地方物件の落とし穴にも言及。「土地の路線価や資産価値が低い物件を掴むと、いくら利回りが高くても売却時にダメージが大きい。土地の割合の高い物件、銀行融資が出やすいエリアで選ぶこと。出口戦略も忘れずに」と具体的な注意点もアドバイスした。



動画の最後には「知識の差が数百万円、数千万円の差につながる。たった3回の取引で1億2千万円の資産が築ける世界です。『やった方がいいよ、ということなんです』」と締めくくり、「地方に眠る不動産の宝の山を、正しい知識と行動力で掘り当ててほしい」と熱いメッセージを送った。