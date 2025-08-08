【同居はツラいよ】ノンデリ義弟のアポなし来訪。心が休まらない…【第1話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義弟のデリカシーのない行動から起こった一件です。
夫の田舎にある家で義両親と同居しているアキエさん。目下の悩みのタネはアポなしで頻繁にやってくる義弟の存在。
義弟「どうもー！」
アキエの心の声「また来た！！」
平日休日、昼夜を問わずしょっちゅうアポなしで突撃してくる義弟。インターホンすら鳴らさず家に入ってくるうえ、アキエさん家族だけが生活している2階にまで無断で上がってくるのだとか。
アキエの心の声「せめて来る前は連絡してよ！！」
乳児のわが子のお世話に大変ななか、いつ義弟がくるかわからず心が休まらない日々。「せめて事前に連絡して」とお願いしても、取り合ってくれずストレスマックスなのでした。こんなデリカシーのない義家族イヤすぎる！
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
