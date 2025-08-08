【きょうから】スタバに”ピーチ果肉”をさらにトッピングした『More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ』が降臨
きょう8日から、ピーチの果肉感がさらに楽しめる『More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ』が、全国のスターバックス店舗で発売される。
【画像】「テンション上がる…！」ピーチスイーツ勢揃い
『More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ』（790円／Tallサイズのみ）は、現在登場中の『ヘブンリー ピーチ フラペチーノ』にさらにピーチ果肉を加えたフラペチーノ。白桃ピューレの甘さを氷とブレンドしたドリンクベースに加え、完熟桃のような果肉感をたっぷり楽しめる。ホイップクリームの上には、ピーチソースとピーチフレーバーパウダー、そして追い果肉を重ね、見た目にも華やかな仕上がりとなっている。
さらに、同日よりスイーツも複数ラインアップ。『へブンリー ピーチ アメリカンワッフル』（370円）は、卵・牛乳・発酵バターを使用した香り豊かなワッフルに、ホイップクリーム、ピーチソース、ピーチフレーバーパウダーをトッピング。温めることで香りと甘さが引き立ち、芳醇なピーチの味わいと軽やかな食感が楽しめる。
『へブンリー ピーチ ニューヨークチーズケーキ』（565円）は、2種のクリームチーズを使った爽やかなチーズケーキに、ピーチソースとホイップクリームをトッピング。後味はさっぱりしつつ、ピーチの甘さとのバランスが絶妙な一品だ。
すでに販売中の『ピーチ＆ミルクケーキ』（580円）も引き続き登場。ピーチゼリーにゴロゴロとした果肉を閉じ込め、ミルクムースや練乳クリームと合わせて、みずみずしく仕上げた夏らしいケーキとなっている。
価格はすべて税込・店内価格。
