「契約が成立」争奪戦が決着！日本代表主力DFがオランダ超名門に移籍へ！「21億円で完全合意」と現地報道
ボルシアMGに所属する板倉滉の新天地がついに決定した。かねてより取り沙汰されていたオランダの超名門アヤックスだ。
ドイツ『スカイ』のフロリアン・プラッテンベルク記者が８月７日、自身のXに次のように投稿した。
「イタクラのアヤックス移籍で契約成立！ボルシアMGと完全合意に達した。移籍金は保証額1050万ユーロに加え、最大200万ユーロの追加ボーナス。契約は2029年まで＋１年延長オプション。メディカルチェックは金曜日に行なわれる予定だ」
板倉を巡っては、ともにアヤックスのライバルであるPSVとフェイエノールト、ドイツの強豪フランクフルト、イタリアの古豪フィオレンティーナなどからの関心も報じられていたなか、「個人合意」が伝えられていた本命が、総額21億円で争奪戦を制した格好だ。
28歳の日本代表主力DFは、フローニンヘン時代以来、５シーズンぶりのオランダリーグ復帰となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
