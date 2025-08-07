Á°È¾¤ËÀèÀ©¤â¡Ä¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ç±ºÏÂ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡¡²£Æâ´ÆÆÄ¡Ö²æ¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¡×
¥µ¥Ã¥«ーJ2¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï6ÆüÌë¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î4²óÀï¤ÇJ1¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì2ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤Ë¤Ï¡¢88¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡£¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤ÏÁ°²ó¡¢3²óÀï¤ÇJ1¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë¾¡Íø¤·¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢J1¥êー¥°8°Ì¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡£ÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡£
Á°È¾¤ò1ÂÐ0¤Ç½ª¤¨¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾16Ê¬¡¢±ºÏÂ¤Î¶â»Ò¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¡£
ÃæÂ¼¤Î¥´ー¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¸åÈ¾40Ê¬¡£±ºÏÂ¤Î¾®¿¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2ÂÐ1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¦²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯ÅÙ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë90Ê¬»ý¤¿¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¶¯ÅÙ¤Ç90Ê¬´Ö¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¦¹ñÊ¬¿ÂÀÏºÁª¼ê¡Ö¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï¡Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤ÎÁê¼ê¤È»î¹ç¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½ÐÍè¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÀ°Íý¤Ç¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¤Î¿å¸ÍÀï¤«¤éÂÎ¤È¿´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ÆÄ©¤á¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Ãæ3Æü¤Ç¥êー¥°Àï¤Ç¤¹¡£º£·î10Æü¤Ë¥Ûー¥à¤Ç¸½ºßJ2¥êー¥°1°Ì¤Î¿å¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£