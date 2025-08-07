¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡ÖÅÔ¿´¤Î¤³¤ÎÍø²ó¤ê¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÏÇË»º¤·¤Þ¤¹¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤º¤ËÌÙ¤±¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬¡¢ÅÔ¿´¤Î¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥ÈÅê»ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ý±×»ö¾ð¤È¡¢°ÂÄêÅª¤ËÍø±×¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÅÔ¿´¤Ç¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¤òÇã¤¨¤Ð°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Î¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ô»ú¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¡¢¤­¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÅÔ¿´Éô¤ä¿·ÃÛÊª·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñ²È¤ÏÍø²ó¤ê¤ä¸½¶â¼ý»Ù¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖÅÔ¿´¤ÎÊª·ï¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÔ¿´¤ÏÅÚÃÏ²Á³Ê¤¬¹â¤¹¤®¤Æ²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£1²¯±ß¤Ç¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤âÍø²ó¤ê¤Ï4%ÄøÅÙ¡¢Ëè·î¥Þ¥¤¥Ê¥¹6Ëü5Àé±ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤Ï¿·ÃÛ»þ¤¬¥Ôー¥¯¤Ç½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤ë¡£¤¿¤È¤¨ÅÚÃÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤âÀÖ»ú·Ð±Ä¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤¯¡£¤µ¤é¤ËÅÔ¿´Éô¤Ç¤âÆþµï¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÅÔ¿´¤À¤«¤éËþ¼¼¡¦°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ï´í¸±¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

°ìÊý¤ÇÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö¼ê¸µ¤ËÁá¤¯Íø±×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¿·¤¿¤ÊÊª·ï¤ÎºÆÅê»ñ¤â¤Ç¤­¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ñ»º¤âÂç¤­¤¯ËÄ¤é¤à¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¹Ù³°¤äÃÏÊý¤Î¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤Î¹âÍø²ó¤êÅê»ñ¤¬¸­¤¤ÁªÂò¡×¤ÈÄó°Æ¡£¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ù³°¤Ç¤âÇ¯Íø7%¤Ê¤éËè·î14.5Ëü±ß¤ÎÍø±×¡£¤³¤ì¤¬5·ï¡¢10·ï¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ì¤Ð¿ôÀéËü¡¦²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤­¡¢¡ÖÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡È¸«±É¤òÄ¥¤ë¡ÉÊª·ï¼«Ëý¤è¤ê¤â¡¢¼ý±×¤È»ñ»º·ÁÀ®¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë»×¹ÍÅ¾´¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£

¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ëÅê»ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö7%¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡È¿ô»ú¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ëÊª·ï¡É¤ÏÎ©ÃÏ¤ä¼ûÍ×¡¢ÅÚÃÏÃÍ¤Þ¤ÇÉ¬¤ºÀººº¤¹¤Ù¤­¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢¡Ö¿ô»ú¤À¤±¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯¤ÈÎ©ÃÏ¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö¹Ù³°¤Î¹âÍø²ó¤ê¥¢¥Ñー¥ÈÅê»ñ¤ÇÆÀ¤¿¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢¸å¤«¤éÅÔ¿´Êª·ï¤òÁÀ¤¨¤ÐÎÉ¤¤¡£¾Ç¤é¤ºÍø±×½Å»ë¤ÇÃå¼Â¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¡×¤ÈºÆÅÙÇ°²¡¤·¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿ôÉ´Ëü¡¢¿ôÀéËü±ß¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯¡£º£¸å¤âÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¹­¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åê»ñ²È»ÖË¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

20:30

¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¹Ù³°¿·ÃÛ¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅê»ñ¤Î¥³¥Ä
26:43

Íø²ó¤ê3%¤Îº¹¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë
29:21

Ãæ¸Å¹Ù³°¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¹âÍø²ó¤êÀïÎ¬

