¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÎÉÉÊ»á¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤Ï£¶Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÃæµïÀµ¹¡ØÀË½ÎÏ¡Ù¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÆ±Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£ÊóÆ»ÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÊ¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Þ¤¿Ãæµï»á·éÇò³¦·¨¤¬¤¤¤¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÃÇËöËâ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡×¤È½ê´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Öµ»ö¤ÎÃæ¤ÇÅÇ¤µ¤¤ò³Ð¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤³¤ì¡Ø¤Û¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡Ù¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÇöµ¤Ì£¤Î°¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï£²£°£°°Ê¾å¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¡Ö²ñ¸«¤ÏÉÔÍ×¤À¤±¤ÉË¡Åª¤ËÇò¹õ¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ËÄ¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö²ñ¸«¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·éÇò¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤éÆ²¡¹¤È²ñ¸«¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤â¤½¤â¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È²ñ¸«µñÈÝ¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È°ì½³¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæµï»á¤¬·éÇò¤Ê¤é¤Ð²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
