中居正広氏、通知書の報道に反論も「裁判で勝てる見込みない」と法曹関係者

2025年8月20日 21時0分

ざっくり言うと
中居正広氏のトラブルを巡る報道について週刊女性PRIMEが伝えた
「通知書」の中身が報じられ、これに中居氏の代理人弁護士が反論
しかし法曹関係者は「裁判を起こしても、速攻で負けるでしょう」と話した

関連の最新ニュース
中居正広氏の「性暴力」第三者委が認定
中居正広氏、通知書の報道に反論も「裁判で勝てる見込みない」と法曹関係者
涙する女性に一言か 文春が報じた中居正広氏の「騒動の全貌」
橋下徹氏が中居正広氏のトラブルに言及したニュース動画、突如削除