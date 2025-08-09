ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「久しぶりにLINEしたところ…」中居正広氏、数少ない仲間に意外な対… 中居正広氏の「性暴力」第三者委が認定 中居正広 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 女性自身 「久しぶりにLINEしたところ…」中居正広氏、数少ない仲間に意外な対応か 2025年8月9日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中居正広氏をめぐるフジテレビ関係者の声を「女性自身」が伝えた 側近ともいわれた仕事関係者が、久しぶりに中居氏へLINEしたという しかし、これまでと違い「しばらく既読にすらならなかった」模様だそう 記事を読む 関連の最新ニュース 中居正広氏の「性暴力」第三者委が認定 記事時間 「久しぶりにLINEしたところ…」中居正広氏、数少ない仲間に意外な対応か 記事時間 08/08 19:15 文春報道でヒートアップする「中居潔白界隈」に憂慮の声「逮捕者が出る」 記事時間 08/08 17:44 「潔白なら堂々と会見すべき」中居正広氏に元放送作家が怒りの提言 おすすめ記事 「耳からチャプチャプ音がする」「これはやばい」京都市の小4男子が“壮絶ないじめ暴力”で難聴に 羽交い締め状態で頭を3発殴られ… 2025年8月7日 7時10分 《仲間たちが次々離散》中居正広氏が自ら選ぶ孤立の道“側近”のLINEに「まさかの応対」 2025年8月9日 16時0分 【続報】意識不明で搬送の女性2人死亡確認 交差点で「わ」ナンバー乗用車とトラックが衝突 北海道 2025年8月9日 20時30分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 【甲子園】10日の全4試合を11日に順延と発表 天候不良予想で 全日程が1日ずつずれ、決勝は23日に 2025年8月9日 21時38分