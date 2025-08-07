突然、出荷停止!? 5万台受注したスズキ「ジムニーノマド」に何が？ 増産化の最中に… 3ドアジムニーへの影響は？ 現状はいかに

ジムニーノマドが出荷停止!? なぜ？今後のジムニーへの影響も解説

夏シーズン真っ盛りの中で、ジムニー市場に衝撃が走りました。

2025年4月3日に発売されたスズキ「ジムニーノマド」が突如、国内販売店への出荷が停止されたというニュースが入ってきたからです。

5万台受注で発表4日後に受注停止、一転増加進めるなかで、出荷停止に…なにがあったのか？

当初ジムニーノマドは、2025年1月30日に発表し4月3日に発売となっていました。

しかし、オーダーが殺到し発表4日後の2月3日にバックオーダーが約5万台となったことから“受注停止”を発表。

その後7月からは増産体制となり、早期の受注再開を目指していました。

しかしながら冒頭の出荷停止という状態に。一体なにが起こっているのでしょうか。

あるジムニー専門店スタッフに聞いてみました。

「7月に入ってスズキ系販売店からは、“お盆までに相当数が納車できそうなので、登録書類を集めて欲しい”という連絡が入っていました。

ところが下旬に突如、『7月25日以降は納車できなくなったので、顧客にアナウンスして欲しい』と方向転換。

理由などは『分からない』の一点ばりで、こちらもユーザー対応に困っています」

ファン待望の5ドアの「ジムニー」なにがあったのか？

現在、登録が済んだ車両も納車中止という状態になっていて、現場はかなり混乱しているといいます。

しかしメーカーからのアナウンスはない状態で、9月以降の状況も不明ということのようです。

市場ではジムニーノマドの増産体制によって「2026年3月に受注再開あるのでは…」と目されていました。

しかし、今回の事態でこれも絶望的な状態になったと言えます。

さらに気になるのが、2025年9月に行われると言われている、「ジムニー」と「ジムニーシエラ」の一部改良への影響です。

2018年の登場からいまでの高い人気を誇る「ジムニー／ジムニーシエラ」

ジムニーとジムニーシエラはデビューモデルから数えると5型になる予定で、すでにノマドに採用されているデュアルカメラブレーキサポートを採用する見通しとなっています。

この機能の追加によって安全機能が向上するほか、AT車でアダプティブオートクルーズ機能が使えることになりそうです。

また、2眼メーターの中央部にある液晶がカラー化すると言われています。

表示をカラーにすることで、よりユーザーフレンドリーな視認性を追求しているようです。

こうした仕様変更に加えて、部材等の高騰で車両価格も変更。シリーズ全体で約20万円の値上げが実施される見通しです。

問題が長期化しないことを祈るばかり

しかし、ジムニーノマドの出荷停止でジムニー／ジムニーシエラの一部改良スケジュールにも影響が出るかもしれません。

現状では販売店にスケジュール変更のアナウンスはないようですが、お盆休み明けに何か動きが出ることも考えられます。

今回のジムニーノマドの真相は不明ですが、ひとまず問題が長期化しないことを祈るばかりです。