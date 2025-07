スマートフォン撮影で完結！AGENCIA「非接触型AIタイヤ診断APIサービス」

AGENCIAは、スマートフォンでタイヤを撮影するだけで点検作業が完結する非接触型AIタイヤ診断APIサービスの正式提供を2025年7月24日に開始しました。

このサービスは、AIと360度画像解析技術を融合したSaaS型業務支援プラットフォームの一環として開発されており、DOT番号(製造年週)、タイヤメーカー名、サイズ情報などの自動認識に加え、摩耗・溝・劣化状態の数値化診断までをワンストップで実現します。

OCR(文字認識)と画像解析エンジンの高度な組み合わせにより、従来の目視点検や手入力に比べて作業の省力化・精度向上・時間短縮を同時に実現可能です。

また、API形式での提供により、各社の業務システムや車両管理ツールと柔軟かつシームレスな連携が可能。

AGENCIAは本ソリューションを通じて、自動車業界全体の整備業務のデジタル化(DX)と生産性向上を力強く支援していきます。

■タイヤ点検の課題をAIで解決

タイヤ点検は、車両の安全性を担保するうえで極めて重要な工程である一方、専門知識の必要性や作業の属人化、時間的負担といった課題を抱えてきました。

AGENCIAの本サービスでは、スマートフォンで撮影したタイヤ画像をクラウドへ送信するだけで、以下の情報を即時解析します。

●タイヤメーカー名・モデル名の自動認識

●DOT番号(製造年週)の非接触OCR解析

●タイヤサイズ(例:205/65R16)の抽出

●溝深さ・摩耗・劣化状態のAIによる数値診断(※1)

すべての処理は現場設備を必要とせず、スマートフォン1台で完結します。

(※1)開発中の部分があります。

■精度とスピードを両立する技術的ブレイクスルー

本サービスは以下の独自技術によって、従来困難だった精度と処理速度の両立を実現しています。

●AI OCR文字認識

→ DOT番号やモデルコードを非接触かつ高精度に読み取り、即座にデータ化

●業務システムとのAPI連携

→ 在庫管理・保守履歴・交換提案システムなどと連携し、業務全体を自動化・最適化

■主な機能と導入効果

<主な機能>

●DOT番号等の非接触自動認識機能

●摩耗・溝・劣化状態のAI自動診断

●APIによる業務システムとの柔軟な連携

<導入によるメリット>

●点検作業の大幅な省力化と時間短縮

●人為的ミスの削減による信頼性の向上

●顧客満足度(CS)とリピート率の向上

●自動交換提案による売上・クロスセル機会の創出

誰でも、どこでも、簡単に

■想定される導入業種

本サービスは、以下のような事業者におけるタイヤ点検業務のDX化と省力化に最適です。

●自動車ディーラーおよび整備工場

●中古車販売業者

●タイヤ専門店・チェーン

●フリート車両を保有する法人(物流、タクシー、リース、カーシェア事業者 など)

