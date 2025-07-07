26ºÐÆ£ËÜ´²Ìé¡¢±Ñ2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø¤Î¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ·èÄê¡ª3¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë
6Æü¡¢±Ñ2Éô¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤È2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£·î7·î1Æü¤Ç26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï10ÈÖ¤âÂ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ»¹ªÇÉ¥ì¥Õ¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Àè·îËö¤Ç¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ26ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìî¿´¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ËÍè¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤âÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¸å¤í¤ÈÁ°Àþ¤ò·Ò¤°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
´äÅÄÃÒµ±¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ïºòµ¨±Ñ3Éô¤Ç°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤³°ÁÈ¥¹¥¿¡¼5¿Í
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬3¿Í½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£