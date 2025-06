現在アメリカで開催されているクラブW杯。Jリーグからは浦和レッズが参戦したが、初戦、第2戦ともに白星を挙げられず、グループステージ敗退が決まった。



そんなクラブW杯だが、ある問題が浮上している。それは猛暑が続くアメリカの気候だ。



『BBC』によると、23日に開催予定のレアル・マドリード対パチューカの一戦は気温が38度、25日予定のベンフィカ対バイエルンは41度まで気温が上がると予想されている。





Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium - never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ